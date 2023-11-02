Кино недели: психологический триллер "Дочь болотного короля"

2 ноября запланирована премьера картины с интригующим названием "Дочь болотного короля".

© Кадр из фильма "Дочь болотного короля"

Фильм обещает держать зрителей в напряжении, раскрывая душераздирающий сюжет, наполненный тревогой, семейными тайнами и леденящими душу отголосками темного прошлого.

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Сюжет

В картине зрители знакомятся с Хеленой Пеллетье, обычной матерью, глубоко преданной своей семье и, казалось бы, ведущей семейную жизнь без происшествий. Однако ее спокойствие нарушается, когда она получает новости о своем отце, которому удалось сбежать из тюрьмы. На самом деле ее отец — криминальный авторитет по имени Джейкоб Холбрук. Позже выясняется, что в течение многих лет он держал и мать Хелены, и ее саму в своем плену на болотах, в конечном итоге заработав позорную славу печально преступника, известного как Болотный король.

В ролях

В фильме, снятом на основе одноименного романа Карен Дионн , Дэйзи Ридли играет главную героиню Хелену Пеллетье. Кстати, скоро Ридли собирается повторить свою любимую роль Рей в предстоящем кинематографическом выпуске «Звездных войн». Отца Хелены играет Джейкоб Холбрук (Бен Мендельсон). Режиссером картины стал Нил Бургер, известный такими работами, как «Путешественники».

Детали

«Дочь болотного короля» адаптирует роман, сплетая повествование о скрытых истинах, выживании и сложных семейных узах. У Хелены Пеллетье, кажется, идеальная жизнь – преданный муж, две любящие дочери и процветающий бизнес. Однако под этим фасадом скрывается глубокая тайна: она — результат мучительного похищения. В юности ее мать была жестоко взята в плен отцом и содержалась в изолированной хижине среди отдаленных болот Мичигана.

Повзрослев, Хелена развила глубокую привязанность к окружающей природе и даже питала сложную привязанность к своему отцу, несмотря на его жестокость. Однако ее восприятие претерпевает мрачную трансформацию, когда она обнаруживает истинную степень его жестокости. Более двух десятилетий спустя она так глубоко похоронила свое травмирующее прошлое, что даже ее муж не знает пугающей правды. Однако, когда ее отец устраивает дерзкий побег из тюрьмы, убив двух охранников, прежде чем исчезнуть в болоте, Хелена понимает, что властям предстоит тяжелая борьба за его поимку.