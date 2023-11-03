"Телевидение – не воспитатель". Миткова ответила на критику скандальных шоу

Некоторые критикуют телеканалы за то, что они якобы подсаживают зрителей на скандальные шоу. Ведущая Татьяна Миткова в интервью каналу "Эмпатия Манучи" высказалась на этот счет.

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По мнению журналистки, в данном случае нецелесообразно возлагать ответственность на телевидение. Если человека увлекают подобного рода сюжеты, значит, они ему в принципе интересны.

"Мое убеждение, что телевидение – не воспитатель. <...> Невозможно подсадить поколение на передачу про скандалы, интриги, расследования. Можно подсадить тех людей, которые готовы на это подсаживаться", – подчеркнула Татьяна Миткова.