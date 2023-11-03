Как зацикленность на неудачах мешает жить героям фильма «Душа»

Мультфильм «Душа», заслуженно получивший рекордное количество наград «Оскар», имеет много смыслов, о которых, наверное, не догадывались и сами авторы.

© Кадр из фильма «Душа»

Об этом и других секретах картины «Рамблеру» рассказала психолог Эльвира Гарайшина.

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Режиссер Пит Доктер описал кинокартину как «…исследование того, где вы должны сосредоточиться. Какие вещи, в конце концов, действительно станут важными вещами, на которые вы оглядываетесь и идете вперед? Проведя достойное количество своего ограниченного времени на Земле, волнуясь или сосредоточившись на этом?»

Что видят в этом фильме детские психотерапевты и перинатальные психологи?

Развитие детской психики, психологические причины, которые мешают беременности и возможности быть счастливой мамой, а также объяснение, в каком возрасте у ребенка закладываются неудачи, которые могут сопровождать его всю жизнь. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Главный герой — Джо Гарднер — учитель музыки. Но всю жизнь он мечтал играть джаз. Получив долгожданное приглашение исполнять заветную музыку, он теряет бдительность и падает в люк, физически музыкант оказывается в коме, а его душа попадает на семинар Душ.

Это не рай. Не ад. Здесь души получают своего наставника для того, чтобы обрести важные навыки для земной жизни. Джо знакомится с душой под номером 22. От нее отказались все великие наставники. Даже душа Махатмы Ганди потеряла терпение и накричала на 22. За длительное пребывание на семинаре неродившаяся душа изучила весь ландшафт той жизни. Она знала секретный вход в мир потерянных душ, которые так и не познали счастье рождения на земле. Потерянные души скитаются по пустыне, нашептывая, как что-то не успели, что-то так и не получилось. Внешне они агрессивны и опасны. Но внутри —тревожны и зациклены на своих неудачах.

У Души под номером 22 есть огромные риски попасть в этот потерянный мир. Ведь у нее внутри тоже звучат голоса великих мыслителей, которые пытались стать ее наставниками, о том, что она — бестолочь, у нее никогда ничего не получится. Жизнь на земле ее пугает. Душе кажется, что она полна жестокости и тех самых критикующих навязчивых голосов. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Но у 22 появляется шанс увидеть землю другой. В попытках помочь Джо вернуться в мир людей, она ошибочно получает тело музыканта. А душа Джо заходит в тело кота.

Жизнь на земле не перестает восхищать 22. Она любуется, как осенний ярко-желтый лист падает на землю, пробует пиццу и ощущает ее восхитительный вкус. Она знакомится с мамой Джо, которая так же, как и наставники на семинаре Душ, сурова к своему сыну. Она все время его сравнивает с отцом, огорчается его неудачам, не верит, что тот может стать джазовым музыкантом.

Оказывается, 22 и Джо — родственные души. Оба не могли воплотиться в настоящей жизни. На обоих давят критикующие голоса в голове и от этого оба неудовлетворены собой и своей жизнью. И у обоих есть огромный риск потерять себя и стать тревожными и озлобленными. И оба не видят, насколько они талантливы, и что проживают свою счастливую жизнь, не замечая этого. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Джо понимает это, когда слышит притчу о рыбке от директора джазовой группы.

Есть одна притча о наивной рыбке. Подплыла она к мудрой рыбке и говорит: «Как найти то, что зовут океаном?» «Океаном? — повторила та. — Ты в нем, мы в нем живем!». «Это? — удивилась рыбка. — Это вода! А я хочу в океан!».

Часто родители, проживая собственные неудачи, заставляют детей еще больше стараться, вкладываться в успех, чтобы стать богатыми и успешными. Но детская психика развивается не на усилиях, где что-то НАДО сделать. Детская психика развивается там, где ее поддерживают в ее собственном любопытстве. Тогда шаг за шагом появляется еще больше энергии на творчество и проявления своего таланта в мире. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик

Но Джо не знал секрет детских психотерапевтов. Он решил помочь 22 воплотиться на земле теми способами, которыми учили его самого: критикой и обесцениваем. И маленькая душа, которая на протяжении многих лет выдерживала атаки великих наставников, сдалась. Она не смогла пережить самого большого предательства на земле — предательство доверия от человека, которого полюбила как родителя. Она оказалась в мире Потерянных Душ, где ее агрессия разрасталась в размерах вселенной.

Так формируются детские психосоматические болезни. В симптоме таится вся боль и злость на тех людей, от которых ждут любви, заботы и поддержки, а получают жестокую несправедливую психику. Эльвира Гарайшина Психолог, психоаналитик