Лучшие фильмы с Райаном Гослингом

Райан Гослинг с годами утвердился в качестве одного из лучших актеров своего поколения, проявив свой талант в различных жанрах и добившись успеха в каждом из них.

© Кадр из фильма "Барби"

От "Дневника памяти" до "Драйва" — "Рамблер" рассказывает о лучших ролях канадского актера Райана Гослинга.

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"Дневник памяти"

Классическая мелодрама частично вдохновлена реальными событиями и основана на одноименной книге Николаса Спаркса. Пожилой мужчина (Джеймс Гарнер) рассказывает историю из личного дневника в наши дни своей соседке по дому пристарелых (Джина Роуландс), а в центре повествования — молодая пара в 1940-х годах (Гослинг и Рэйчел МакАдамс), которая безумно влюбляется друг в друга.

"Эта дурацкая любовь"

В уморительной комедийной драме Глена Фикарры и Джона Рекуа Гослинг играет роль профессионального бабника и стиляги Джейкоба Палмера. Он помогает герою Стива Каррелла Кэлу, только что пережившему душераздирающий разрыв, сориентироваться в новой холостой жизни.

"Человек на Луне"

Фильм " Человек на Луне" рассказывает об астронавте Ниле Армстронге, первом человеке, ступившем на Луну. Фильм Дэмьена Шазелла, уже второй по счету, в котором участвует Гослинг, рассказывает о легендарной и опасной космической миссии, ознаменовавшей один из самых незабываемых моментов в истории.

"Ларс и настоящая девушка"

Как выяснилось, "Барби" — не первый фильм Гослинга, где у актера есть пластиковая девушка. Комедийная драма "Ларс и настоящая девушка" режиссера Крейга Гиллеспи — о неловком обаятельном молодом человеке, который с трудом заводит друзей и общается, пока, наконец, не находит свою настоящую любовь и не появляется в доме своей сестры с секс-куклой, которую он купил через Интернет.

"Место под соснами"

В фильме "Место за соснами" Гослинг воплощает в жизнь загадочного, но сурового каскадера Люка, который, чтобы обеспечить свою семью, начинает грабить банки. Очевидно, что ничем хорошим это не заканчивается, и Люк сталкивается с офицером полиции Эйвери Кроссом (Брэдли Купер).

"Игра на понижение"

Основанный на документальном романе Майкла Льюиса о фирмах Уолл-стрит, извлекающих прибыль из финансового краха 2008 г., фильм — биографическая комедия Адама Маккея с потрясающим актерским ансамблем. Действие картины происходит в 2006-2007 гг. и рассказывает о группе инвесторов, которые делают прогнозы относительно будущего ипотечного рынка США.

"Драйв"