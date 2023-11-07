Кино недели: "Шпион на всю голову" с Кевином Спейси в главной роли
В этом месяце в мировой и российский прокаты выходит американский остросюжетный триллер о спецагенте, которому предстоит выполнить очередное непростое задание. Рейтинг ожидания кинокартины на Кинопоиске составляет 95%.
Почему стоит обратить внимание на данный фильм и кому он придется по душе – в материале "Рамблера".
Жанр: боевик, триллер, драма, комедия
Слоган: "Резкий. Дерзкий. Экстремальный"
Сюжет
Специальный агент Пит собирается уйти на покой и наслаждаться спокойной жизнью без разборок и опасных авантюр. Однако, как это обычно бывает, напоследок ему представляется возможность красиво завершить карьеру и ликвидировать преступников, которые обосновались в небольшом провинциальном городке.
У главного героя нет сомнений в том, что он справиться с поручением в максимально сжатые сроки и как всегда сделает это на высшем уровне, без неприятных последствий и свидетелей. Но у судьбы другие планы на агента: когда он приезжает в место назначения, становится понятно, что операция затянется и станет для него, вероятно, одной из самых сложных и экстремальных.
Режиссер, сценарист: Майкл Заико Холл ("Отель Дансмьюир", "Злодеи")
Оператор: Найджел Галт ("С широко закрытыми глазами", "Открытие небес", "Небольшое одолжение", "Затерянные в тумане")
Актеры
Главную роль в фильме исполнил популярный американский актер и обладатель двух статуэток "Оскар" Кевин Спейси, которого многие знают по таким культовым фильмам, как "Семь", "Жизнь Дэвида Гейла", "Планета Ка-Пэкс", "Красота по-американски", "Подозрительные лица" и сериалу "Карточный домик".
Компанию на экране ему составили Ребекка Де Морнэй ("Короли Догтауна", "Рука, качающая колыбель", "Музыка внутри", "Поезд-беглец", "Раскованный бизнес"), Джейк Уэбер ("Знакомьтесь, Джо Блэк", "Рассвет мертвецов", "Клетка", "Честная куртизанка", "Рожденный четвертого июля") и Майкл Эмери ("Бесстыжие", "Следствие по телу", "Вечер с Джимми Фэллоном", "Стартап", "Подлый Пит").
Производство
Фильм был снят в сентябре 2021 года в штате Калифорния. По словам режиссера, со Спейси было комфортно работать и ему самому, и актерам.
"Работать с Кевином было одно удовольствие, он заставлял всех смеяться между дублями и исполнил то, что, я думаю, станет неожиданным удовольствием для его поклонников".
Премьерный показ фильма состоялся на Каннском кинофестивале в мае прошлого года.