Кино недели: "Шпион на всю голову" с Кевином Спейси в главной роли

В этом месяце в мировой и российский прокаты выходит американский остросюжетный триллер о спецагенте, которому предстоит выполнить очередное непростое задание. Рейтинг ожидания кинокартины на Кинопоиске составляет 95%.

© Кадр из фильма "Шпион на всю голову"

Почему стоит обратить внимание на данный фильм и кому он придется по душе – в материале "Рамблера".

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Жанр: боевик, триллер, драма, комедия

Слоган: "Резкий. Дерзкий. Экстремальный"

Сюжет

Специальный агент Пит собирается уйти на покой и наслаждаться спокойной жизнью без разборок и опасных авантюр. Однако, как это обычно бывает, напоследок ему представляется возможность красиво завершить карьеру и ликвидировать преступников, которые обосновались в небольшом провинциальном городке.

У главного героя нет сомнений в том, что он справиться с поручением в максимально сжатые сроки и как всегда сделает это на высшем уровне, без неприятных последствий и свидетелей. Но у судьбы другие планы на агента: когда он приезжает в место назначения, становится понятно, что операция затянется и станет для него, вероятно, одной из самых сложных и экстремальных.

Режиссер, сценарист: Майкл Заико Холл ("Отель Дансмьюир", "Злодеи")

Оператор: Найджел Галт ("С широко закрытыми глазами", "Открытие небес", "Небольшое одолжение", "Затерянные в тумане")

Актеры

Производство

Фильм был снят в сентябре 2021 года в штате Калифорния. По словам режиссера, со Спейси было комфортно работать и ему самому, и актерам.

"Работать с Кевином было одно удовольствие, он заставлял всех смеяться между дублями и исполнил то, что, я думаю, станет неожиданным удовольствием для его поклонников".