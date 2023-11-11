"Детектив Вистинг": скандинавский триллер в лучших традициях жанра

Скандинавские детективные сериалы на сегодняшний день считаются одними из самых качественных и интригующих. Многие из них имеют высокие оценки и положительные рецензии кинокритиков.

© Кадр из сериала "Детектив Вистинг"

Возможно, виной тому особая атмосферы стран Скандинавии или художественные произведения, по которым зачастую экранизируют остросюжетные детективы и триллеры. В любом случае, нельзя не признать, что они заслуженно приобрели популярность.

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"Детектив Вистинг" – сериал, о котором вы, возможно, даже не слышали. Если это так, то самое время исправить ситуацию. “Рамблер” расскажет, о чем повествует кинолента и почему стоит обратить на нее внимание.

Страна: Норвегия

Жанр: драма, криминал

Год: 2019-2021

Продолжительность: 2 сезона (10 и 8 серий по часу каждая)

Сюжет

В центре сюжета первого сезона детектив Уильям Вистинг из небольшого норвежского городка под названием Ларвик. Он профессионал своего дела, со всей ответственностью подходит к расследованию преступлений и розыску опасных правонарушителей.

Завязка следующая: полиция обнаруживает труп мужчины, который якобы просидел в кресле перед телевизором в собственной квартире несколько месяцев. Признаков насильственной смерти нет, как и свидетелей случившегося. Примечательно, что скончавшийся был соседом следователя Вистинга.

В результате обнаруживается улика, которая указывает на потенциального убийцу: им, вероятнее всего, является серийный маньяк из США, на которого ФБР охотится несколько лет. Мужчину никак не могут задержать в связи с тем, что после совершения преступления он каждый раз скрывается в глубинке какой-либо страны.

Детективу из небольшого городка предстоит распутать цепочку событий, которые выведут его на одного из самых опасных маньяков современности. А поможет ему в этом деле агент ФБР Мэгги Гриффин.

Актеры

Главные роли в сериале исполнили Свен Нордин ("Я – Дина", "Лиллехаммер", "Валландер", "Северная мафия") и Кэрри-Энн Мосс ("Матрица", "Мементо", "Шоколад", "Сорвиголова").

Рецензии

Пользователи и кинокритики хвалят сериал за закрученный сюжет, талантливую игру актеров и параллельно раскрывающиеся сюжетные линии, не связанные с поиском убийцы.