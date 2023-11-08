КВН: история создания телевизионных юмористических игр

Идея создать советскую версию популярной чешской передачи "Hádej, hádej, hadači" послужила отправной точкой для зарождения легендарного шоу "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Сегодня, 8 ноября, Международный день КВН, в честь которого "Рамблер" расскажет об истории создания популярного шоу.

В 1957 году в СССР была разработана передача под названием "Вечер веселых вопросов", которая предполагала активное участие зрителей в процессе съемок. Этот подход считался настоящим новшеством в мире телевидения.

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Ведущие шоу предлагали аудитории остроумные вопросы, на которые зрители давали забавные ответы. Хотя передача-экспромт завоевала популярность, она не просуществовала долго и осталась первым и, на тот момент, единственным проектом молодежной редакции Центрального телевидения.

Тем не менее, молодежь того времени не могла оставаться без дела, и в 1961 году Сергей Муратов, Михаил Яковлев и Альберт Аксельрод представили концепцию юмористического шоу, которому было дано название "Клуб веселых и находчивых" (КВН). Название ссылающееся на марку советского телеприемника, получило свой собственный смысл.

Первыми ведущими КВН были актриса Наталья Фатеева, диктор Светлана Жильцова и автор проекта Альберт Аксельрод. Однако в 1964 году Аксельрод покинул передачу, и на его место пришел Александр Масляков, который в дальнейшем сумел создать на его основе настоящую империю.

Одним из значительных событий в истории передачи стала появление книги от создателей КВН, где детально раскрывались правила игры, конкурсы, сценарии, а также предлагались инструкции по созданию КВН-клубов в различных учебных заведениях и предприятиях. Таким образом, КВН перестал быть лишь телевизионным шоу и стал популярным развлечением, охватившим всю страну.

Люди не только с удовольствием смотрели передачу, но и желали сами участвовать в ней, создавая КВН-команды в школах, вузах, на заводах и сельских клубах. Была установлена конкурсная система, благодаря которой в телевизионный эфир попадали лишь лучшие команды, отобранные по всей стране.

Вначале шоу выходило в прямом эфире, но со временем юмор студентов становился более провокационным и резким. С 1968 года передачу стали записывать, предварительно удаляя некоторые провокационные моменты. Это период совпал с контролем КГБ над передачей, и цензура начала проверять каждую шутку на соответствие идеологии, что привело к конфликтам между авторами и руководством канала. В результате этого КВН был временно приостановлен в 1971 году.

Однако в период перестройки интерес к КВН возрос, и в 1986 году началась новая эра в истории передачи. Возрожденный КВН стал вести Александр Масляков, который впоследствии стал одним из главных идейных лидеров передачи, доведя её до статуса "Планета КВН".