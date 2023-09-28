Комик Абрамов ответил критикам КВН

Комик Иван Абрамов ответил на критику КВН
Известный российский комик Иван Абрамов, который когда-то играл в КВН, поделился своим мнением о популярной игре в шоу «Бес комментариев».
Артист признался, что не может согласиться с распространенным мнением о том, что КВН "стал хуже". Ведущая шоу - фигуристка Евгения Медведева - высказала мысль, что КВН "растерял своего зрителя". На что Иван Абрамов ответил, что он продолжает смотреть телеигру.
«Я, может быть, иногда не смотрю всю игру, но по приветствиям могу сказать, что вот он точно не катится в пропасть. Как минимум он не стал хуже», - возразил ведущей комик.
По словам Ивана Абрамова, наоборот, шутки в игре стали острее.
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