Актер Джереми Аллен Уайт рассказал о провале на пробах

Известный актер Джереми Аллен Уайт, который прославился благодаря сериалам «Медведь» и «Бесстыжие», рассказал, как проходил пробы в один супергеройских фильмов. Интервью с ним публикует издание GQ.

© Кадр из сериала "Медведь"

Актер не уточнил, на какую роль он претендовал. Но дело не в роли, а в том, что он не нашел общих точек соприкосновения с руководством. По словам Джереми Аллена Уайта, ему хотелось играть так, как он хотел. Но у руководителей была своя точка зрения.

«Я встречался по поводу фильма в духе Marvel, и у меня было к этому уже определенное отношение. Думаю, что я все сделал неправильно. В итоге они сказали мне: "Да иди ты". И я такой: "Отлично"», - поделился воспоминаниями актер.

Тем не менее Джереми Аллен Уайт отдельно подчеркнул, что считает отличными и режиссеров, и актеров, занятых в проектах Marvel Studios. По его мнению, они знают, что делают.