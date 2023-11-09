Кино недели: комедия "Книга решений" от обладателя "Оскара"

В следующий четверг, 16 ноября, в российский прокат выходит комедийная французская мелодрама под названием "Книга решений", которая, вероятно, особенно придется по душе творческим зрителям и начинающим режиссерам.

© Кадр из фильма "Книга решений"

"Рамблер" расскажет, почему стоит обратить внимание на данную кинокартину.

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Сюжет

Главный герой Марк считает себя гениальным режиссером, правда, коллеги по цеху этого пока не признают. Более того, продюсеры не оценили по достоинству новый проект Марка, в успешном воплощении в жизнь которого он ни на секунду не сомневался. Расстроенный принятым решением, но не сломленный, он заполучает уже отснятый по его идеям материал и скрывается в загородном доме любимой тетушки.

Вместе со своей командой режиссеру предстоит доработать проект, вдохновляясь самыми разными деталями окружающей его обстановки. Катализаторами творческого процесса будут выступать ползающие по траве гусеницы, обложки завалявшихся в доме книг, любые изменения в погоде… А преданные коллеги и тетя будут во всем его поддерживать.

Получится ли Марку подарить миру шедевр, который прославит его?

Создатели

Режиссером, сценаристом и продюсером фильма является Мишель Гондри, имя которого точно знакомо искушенным киноманам. Именно благодаря ему на свет появилась мелодрама "Вечное сияние чистого разума" с Джимом Керри и Кейт Уинслет в главных ролях. В 2005 году Гондри получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Он также работал над такими проектами, как "Наука сна", "Токио!", "Шучу", "Полет Конкордов" и "Джимми Киммел в прямом эфире".

Актеры

Кадр из фильма "Книга решений"

Роль непризнанного, но талантливого деятеля кинематографа досталась известному французскому актеру Пьеру Нинэ. Он снимался в фильмах "Обещание на рассвете", "Черный ящик", "Франц”, "Как братья", "Анонимные романтики" и др.

Рецензии

Кинокритики хвалят фильм за легкий, но в то же время заставляющий задумываться о важных вещах сюжет, талантливую игру актеров и юмор.

"Энергия фильма сосредоточена на игре Пьера Нине, который легко вовлекает зрителя в свою юношескую творческую вселенную, где детские игры становятся убежищем от вызывающего тревогу взрослого мира", – пишет один французский кинокритик.

Отмечается, что в образе главного героя Мишель Гондри отразил самого себя.

Хронометраж