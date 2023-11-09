"Пропавшая без вести": триллер, который смотрится на одном дыхании

В этом году в прокат вышел детективный триллер "Пропавшая без вести" со звездой "Эйфории" в главной роли. Кинокартину оценят приверженцы данного жанра кино и любители запутанных историй, развязку которых невозможно предугадать.

© Кадр из фильма "Пропавшая без вести"

"Рамблер" расскажет, почему стоит обратить внимание на этот триллер.

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Сюжет

Главная героиня – 18-летняя девушка по имени Джун, которая состоит в не самых приятельских отношениях со своей мамой Грейс.

Фильм начинается с разговора о планах женщины отправиться в небольшое романтическое путешествие со своим возлюбленным Кевином в Колумбию – как становится ясно зрителю, героини не поддерживают связь с главой семейства по нераскрывшимся причинам. Джун только рада такой новости: в эти выходные она будет веселиться с подругами и наслаждаться времяпрепровождением в пустом доме.

Когда уикенд подходит к концу, девушка молниеносно наводит порядок в доме и едет встречать маму в аэропорт, но в назначенное время та не появляется. Это наводит на подозрения, ведь нужный рейс прибыл вовремя. Джун решает провести собственное расследование и выяснить, что произошло с Грейс, грозит ли ей опасность и как ей помочь в таком случае.

Дочери предстоит распутать клубок из странных событий, незнакомых имен и подозрительных совпадений. А еще осознать, насколько на самом деле она дорожит мамой и жалеет о том, что не ценила ее до сих пор.

Создатели

Режиссерами фильма выступили Николас Д. Джонсон и Уилл Меррик – они же являются создателями триллера "Поиск", по сюжету которой отец разыскивает пропавшую без вести дочь.

Продюсеры проекта: Тимур Бекмамбетов и Аниш Чаганти.

Актеры

Главную роль в фильме исполнила Сторм Рид, которую вы могли видеть в фильме "12 лет рабства" и сериалах "Когда они нас увидят", "Одни из нас", "Полиция Чикаго", "Эйфория" и "Морская полиция: Лос-Анджелес". Ее экранной матерью стала актриса Ниа Лонг ("Предчувствие", "Банкир", "Бойлерная", "Пятница", "Третья смена").

Рецензии

Критики и зрители хвалят фильм за интересный сюжет, который держит в напряжении до финальных титров, динамику, актерский состав и достойную развязку.

"Захватывающий и невероятно смотрибельный триллер, особенно для нового поколения интернет-сыщиков. "Пропавшая без вести" – приятный сюрприз этого года, который стоит вашего внимания", – так звучит отзыв одного из зарубежных кинокритиков.

Сборы

Бюджет фильма составил 7 000 000 долларов, а заработала кинолента 48 767 848 долларов.

Хронометраж