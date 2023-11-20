Как появился мультфильм «Жил-был пес»

Неповторимыми стали главные герои мультфильма "Жил-был пес" – Пес и Волк. При каждом пересмотре этой анимационной шедевральной истории неудержимо появляется улыбка на лице, сразу же зазвучавшая с фразами "Шо? Опять?" и "Щас спою!". О том, как создавалась картина, расскажет "Рамблер".

© Кадр из мультфильма "Жил-был пес"

Рассказ о приключениях собаки и волка в украинской деревне заслуженно считается наилучшим образцом анимационного воплощения украинской тематики. Эдуард Назаров, мультипликатор из Москвы, сумел передать атмосферу украинского сельского быта лучше, чем многим из его коллег.

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Прототипы персонажей этого мультфильма были знакомы Назарову еще со времен его детства, когда его отец принес домой книгу сказок на украинском языке. Эдуард вспоминает, что с тех пор, как он увидел это произведение, он начал читать сказки на украинском, прекрасно понимая смысл благодаря схожим языкам. Назаров, будучи художником-постановщиком на "Союзмультфильме", случайно обнаружил книгу сказок, похожую на ту, которую он читал в детстве, но на русском языке. Этот случай пробудил в нем забытые образы из сказки о псе и волке.

Согласно Эдуарду Назарову, сама сказка была невзрачной и короткой. Однако его зацепила фраза "Щас спою!", заставив задуматься, какими были жизнь и приключения героев в их молодости. Именно так родилась идея создать мультфильм. Назаров работал над сценарием этой бессмертной анимации целый год, привнося в нее свой уникальный взгляд и эмоции.

Особое восхищение вызвало музыкальное сопровождение мультфильма. Институт фольклора и этнографии Академии наук УССР подарил Назарову записи украинских песен, которые стали неотъемлемой частью произведения.

Назаров мечтал, чтобы голос Волка принадлежал Михаилу Ульянову. Однако, из-за постоянной занятости Ульянова, озвучивание выполнил Армен Джигарханян. В процессе съемок выяснилось, что образ Волка не соответствует его голосу, и его полностью переделали.