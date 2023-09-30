"Гравити Фолз" – это популярный американский анимационный телесериал, созданный Алексом Хиршем и выходивший на канале Disney с 2012 по 2016 год. Действие происходит в вымышленном городке Гравити Фолз, штат Орегон, куда на летние каникулы приезжают 12-летние близнецы Диппер и Мэйбл Пайнс.

Алекс Хирш черпал вдохновение для создания сериала из событий собственного детства. Он вырос в небольшом городке в Калифорнии и часто проводил летние каникулы в доме своей бабушки. Многие персонажи и истории в сериале основаны на реальных людях и эпизодах из жизни Хирша.

По словам Алекса, его бабушка запирала его вместе с сестрой в комнате, чтобы те посвятили свое время чтению. От скуки Алекс начинал придумывать разные мифические истории, в которых он боролся с гномами и инопланетянами.

Таким образом, вдохновившись собственным детством, Алекс Хирш сумел создать яркий, запоминающийся и необычный мультсериал "Гравити Фолз", полюбившийся миллионам зрителей по всему миру.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Olya_lolyaa.