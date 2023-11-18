Как снимали советский фильм "Полосатый рейс"

В 1961 году зажигательная кинокомедия "Полосатый рейс" завоевала сердца советской публики, и сегодня остается любимой как детьми, так и взрослыми. "Рамблер" расскажет об увлекательных моментах съемочного процесса и любопытных фактах, которые сделали эту комедию настоящей жемчужиной кинематографа.

© Кадр из фильма "Полосатый рейс"

Задумка и воплощение

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История зародилась, когда король Непала посетил Москву. В честь его приезда было организовано выступление с захватывающим номерм дрессировщицы тигров в цирке на Цветном бульваре. Восхитившись номером, Никита Хрущев приказал снять фильм о смелых женщинах, подобных героиням циркового представления.

Творческий подход

Сценаристы и режиссеры долго метались в поисках идеи, прежде чем взять за основу реальную историю капитана, перевозившего белых медведей по морю. Это приключение стало отправной точкой для создания комедийного шедевра, в котором появились любовные интриги, комические персонажи и, конечно же, тигры.

Съемочные трудности

Актеры фильма были подписаны обязательства, гарантирующие безопасное обращение с хищниками. В сцене с ванной, где тигр был за стеклом, Евгению Леонову приходилось погружаться, и когда он вновь появлялся, ему встречалась морда тигра. Эта неожиданная сцена стала результатом импровизации и добавила фильму нечто уникальное.

Инциденты

Съемки сцены плавания тигров доставили команде немало хлопот. Животные не всегда следовали заданным маршрутам, а иногда даже пугали операторов, возвращаясь на катер. Однако благодаря терпению съемочной группы, удачно обошлось без серьезных инцидентов.

Лев Вася и дублеры

В опасных сценах задействовали дублера, мужа Александры Назаровой, который успешно справлялся с ситуациями на палубе и поддерживал контакт с животными. А один из тигров, игравших льва Васю, был застрелен в конце съемочного процесса из-за своей старости и измотанности.

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