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Стало известно, когда стартуют съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Съемки фильма про Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли стартуют в феврале 2024 года. Об этом сообщает инсайдер издания World of Reel. Фильм "Совершенный незнакомец" будут снимать в Монреале и Нью-Йорке.

Стало известно, когда стартуют съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе
© Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Режиссером картины стал Джеймс Мэнголд. Помимо Тимоти Шаламе в актерский состав входят Эль Фаннинг, Бенедикт Камбербэтч, Бойд Холдбрук, Моника Барбаро и другие.

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Фильм повествует историю легендарного музыканта Боба Дилана: как он впервые заявил о себе, создал группу и не только.

Премьера картины запланирована на осень 2024 года.

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