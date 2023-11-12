Стало известно, когда стартуют съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

Съемки фильма про Боба Дилана с Тимоти Шаламе в главной роли стартуют в феврале 2024 года. Об этом сообщает инсайдер издания World of Reel. Фильм "Совершенный незнакомец" будут снимать в Монреале и Нью-Йорке.

© Кадр из фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Режиссером картины стал Джеймс Мэнголд. Помимо Тимоти Шаламе в актерский состав входят Эль Фаннинг, Бенедикт Камбербэтч, Бойд Холдбрук, Моника Барбаро и другие.

Фильм повествует историю легендарного музыканта Боба Дилана: как он впервые заявил о себе, создал группу и не только.