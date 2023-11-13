Почему мультфильм «Мартынко» запрещали к показу

Ни для кого не секрет, что фильмы в СССР подвергались строгой цензуре. Из-за этого режиссеры были вынуждены или менять сценарии в угоду цензорам, или класть уже отснятый материал на полку.

© Кадр из мультфильма «Мартынко»

Удивительно, но и с некоторыми мультфильмами происходила та же история. Правда, анимационные фильмы, как правило, запрещали еще на стадии производства, но есть и такие, которые были сняты, но показаны лишь через время, после распада СССР. Такая участь постигла, казалось бы, совершенно невинный мультфильм Эдуарда Назарова «Мартынко», созданный по одноименной сказке Бориса Шергина.

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О том, почему мультфильм, снятый еще в 1987 году, показали зрителям лишь в конце 1991 года, читайте в материале «Рамблера».

Мультфильм рассказывает историю солдата по фамилии Мартынко, попавшего на гауптвахту за то, что отлучился с поста поиграть в футбол и во время игры угодил мячом по генеральше.

В своей камере Мартынко находит игральные карты, оказавшиеся волшебными. Они дают возможность своему хозяину обыграть любого. Смекнув, что ему улыбнулась удача, провинившийся солдат предлагает сыграть несколько партий своему надзирателю и выигрывает у того ключи от камеры.

Освободившись, Мартынко продолжает играть, обчистив в итоге не только персон из высшего общества, но и самого царя, который делает шулера таможенным министром.

Кадр из мультфильма «Мартынко»

Теперь бывший солдат играет уже на благо государства, прибегая к помощи карт во время обслуживания иностранцев за министерским столом. Государственная казна пополняется, Мартынко живет припеваючи, да еще в него влюбляется царская дочь. Правда, именно по вине глупой влюбленной царевны он в итоге теряет свои волшебные карты, да еще и оказывается сброшенным в канаву в одном нижнем белье.

Но и тут удача не покидает героя: в канаве он находит волшебные яблоки: зеленые плоды дают человеку красоту, у тех же, кто отведает красных, на голове вырастают рога.

Мартынко решает отомстить царевне и угощает ее красными яблоками. Никто царскую дочь от выросших рогов избавить не в силах. Тогда герой под видом лекаря приходит во дворец и дает ей отведать зеленое яблоко. Рога у царевны пропадают, она становится красавицей, добреет и Мартынко в нее влюбляется.

Царь-отец, узнав, что дочь давно любит Мартынко, соглашается на из брак. Все счастливы. Сказке конец.

Казалось бы, чем нехитрая сказочная история не понравилась цензорам? Что они усмотрели в ней такого, из-за чего запретили выпускать мультфильм на экраны?

Оказывается, все дело было в имени царевны. Глупую влюбленную в Мартынко царскую дочь звали Раиска. И вот этот факт смутил цензоров, поскольку это же имя носила первая леди СССР, супруга Михаила Сергеевича Горбачева.

Разумеется, режиссер мультфильма и не думал делать никаких отсылок к Раисе Максимовне, однако худсовет был категоричен и рекомендовал поменять имя персонажа. Делать это Эдуард Назаров отказался наотрез: ведь имя было взято из сказки Бориса Шергина и режиссер хотел во что бы то ни стало оставить в мультфильме именно его.