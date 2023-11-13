Когда выйдет новый сезон "Фарго": расписание релиза серий
"Фарго" возвращается на телеэкраны после трехлетнего перерыва.
Действие нового сезона сериала-антологии по мотивам фильма братьев Коэнов будет происходить в 2019 году на северо-западе США. В отличие от других сезонов, пятый сосредоточится на похищении, а не убийстве.
В новом сезоне сыграли Джон Хэмм ("Безумцы"), Джуно Темпл ("Тед Лассо"), Дженнифер Джейсон Ли ("Омерзительная восьмерка"), Джо Кири ("Очень странные дела"), Рича Мурджани ("Я никогда не...") и Ламорн Моррис ("Новенькая").
Пятый сезон будет состоять из 10 серий, первые два эпизода покажут на американском канале FX 21 ноября.
Расписание выхода серий 5-го сезона "Фарго":
- 5 сезон, 1 серия — 21 ноября 2023 года
- 5 сезон, 2 серия — 21 ноября 2023 года
- 5 сезон, 3 серия — 28 ноября 2023 года
- 5 сезон, 4 серия — 5 декабря 2023 года
- 5 сезон, 5 серия — 12 декабря 2023 года
- 5 сезон, 6 серия — 19 декабря 2023 года
- 5 сезон, 7 серия — 26 декабря 2023 года
- 5 сезон, 8 серия — 2 января 2024 года
- 5 сезон, 9 серия — 9 января 2024 года
- 5 сезон, 10 серия — 16 января 2024 года
Рамблер: главные новости