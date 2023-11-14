Как снимали фильм «За двумя зайцами»

Несмотря на скромный бюджет, фильм "За двумя зайцами" завоевал сердца миллионов зрителей и был выпущен в кинотеатрах по всей стране. Подробнее о том, как создавалась кинолента, читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма «За двумя зайцами»

Режиссером и сценаристом киноленты выступил Виктор Иванов, идеей которого изначально было экранизировать пьесу "На Кожемяках". Однако, не получив разрешения на использование материала, Иванов решил изменить облик основного персонажа, превратив его в насмешку над стилем стиляг.

Героями "Зайцами" стали манерный Голохвастов и Проня Прокоповна. Изначально рассматривались для ролей актер Николай Гриценко и комик Юрий Тимошенко, но обстоятельства помешали их участию. Заменой им пришел Олег Борисов, который впечатлил режиссера своим обликом после макияжа.

Маргарита Криницина, исполнившая роль Прони Прокоповны, начала свое участие в фильме как помощница актрис, пробующих себя на этой роли. Несмотря на сломанный зуб накануне, ее щербатая улыбка так понравилась режиссеру, что она стала Проней. Впоследствии актриса была опечалена популярностью фильма, так как дочь нашла его смешным, а муж старался избегать упоминаний о картине.