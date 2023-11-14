"Гардемарины" и "Папаша в бегах": что выходит в кино на этой неделе
В этом материале "Рамблер" собрал подборку самых ярких кинопремьер этой недели. Показы этих картин в кино стартуют 16 ноября, в четверг.
«Форс-мажор»
Жизнь молодой и счастливой семьи перевернулась с ног на голову во время отпуска в Альпах. Однажды, сидя за обеденным столом, они с ужасом обнаружили, что с гор сходит лавина. Однако травмы членам семьи нанесло не это природное явление, а тот факт, что глава семьи в такой ситуации просто сбежал.
- Страна: Швеция
- Режиссер: Рубен Эстлунд
- Актеры: Йоханнес Кунке, Лиза Ловен Конгсли, Клара Веттерген, Винсент Веттерген
«Легенда о Самбо»
- Страна: Россия
- Режиссер: Андрей Богатырев
- Актеры: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков
История встречи на московской спартакиаде 1936 года двух сильнейших борцов – Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова. Фильм прекрасно передает атмосферу эпохи, соревнований и дух легендарных спортсменов, целью которых было создать национальную борьбу – самбо.
«Уцелевший»
- Страна: США
- Режиссеры: Уильям Кауфман, Джонни Стронг
- Актеры: Джонни Стронг, Афина Дернер, Радж Кала, Джеймс Шерилл
В горах Афганистана над вражеской территорией сбит спасательный вертолет "морских котиков". На плечи единственного выжившего сержанта падает непростая задача – спасти не только свою жизнь и выбраться оттуда, но и помочь ребенку.
«Гардемарины 1787. Мир»
- Страна: Россия
- Режиссеры: Светлана Дружинина, Александр Карамнов
- Актеры: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Владимир Суровцев, Кристина Орбакайте
Европа изо всех сил старается разорвать союз России и Крыма и использует в этих стремлениях самые грязные игры. Интриги, лживые статьи в газетах и даже манипуляции с незаконнорожденным сыном императрицы – враги не останавливаются ни перед чем. Екатерина вынуждена обратиться за помощью к старым друзьям – гардемаринам, которые вновь выступают на "позиции", но уже со своими детьми.
«Папаша в бегах»
- Страна: Россия
- Режиссер: Алексей Южаков
- Актеры: Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачёва, Анна Уколова
В сюжете история Толи – будущего отца, решившего сбежать на вахту от надвигающейся ответственности. Его попутчиком в поезде становится беспризорный мальчишка, благодаря которому жизнь главного героя кардинально меняется – немного хитрости и неудачно сложившихся обстоятельств и Толю уже разыскивают по всей области. Его обвиняют в похищении детей. Стараясь скрыться, Толя и его новый друг находят приключения в Когалыме.