"Гардемарины" и "Папаша в бегах": что выходит в кино на этой неделе

В этом материале "Рамблер" собрал подборку самых ярких кинопремьер этой недели. Показы этих картин в кино стартуют 16 ноября, в четверг.

© Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Мир"

«Форс-мажор»

Видео дня

Жизнь молодой и счастливой семьи перевернулась с ног на голову во время отпуска в Альпах. Однажды, сидя за обеденным столом, они с ужасом обнаружили, что с гор сходит лавина. Однако травмы членам семьи нанесло не это природное явление, а тот факт, что глава семьи в такой ситуации просто сбежал.

Страна: Швеция

Режиссер: Рубен Эстлунд

Актеры: Йоханнес Кунке, Лиза Ловен Конгсли, Клара Веттерген, Винсент Веттерген

История встречи на московской спартакиаде 1936 года двух сильнейших борцов – Василия Ощепкова и Виктора Спиридонова. Фильм прекрасно передает атмосферу эпохи, соревнований и дух легендарных спортсменов, целью которых было создать национальную борьбу – самбо.

«Уцелевший» Страна: США

Режиссеры: Уильям Кауфман, Джонни Стронг

Актеры: Джонни Стронг, Афина Дернер, Радж Кала, Джеймс Шерилл

В горах Афганистана над вражеской территорией сбит спасательный вертолет "морских котиков". На плечи единственного выжившего сержанта падает непростая задача – спасти не только свою жизнь и выбраться оттуда, но и помочь ребенку.

«Гардемарины 1787. Мир»

Европа изо всех сил старается разорвать союз России и Крыма и использует в этих стремлениях самые грязные игры. Интриги, лживые статьи в газетах и даже манипуляции с незаконнорожденным сыном императрицы – враги не останавливаются ни перед чем. Екатерина вынуждена обратиться за помощью к старым друзьям – гардемаринам, которые вновь выступают на "позиции", но уже со своими детьми.

«Папаша в бегах»