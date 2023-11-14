Что известно о "Голубом огоньке–2024"

Как снимают "Голубой огонек" и кто подтвердил участие в 2024 году
В Москве стартовали съемки популярной новогодней передачи "Голубой огонек", сообщает "Комсомольская правда". В связи с этим появились подробности о выпуске, который выйдет в эфир уже через полтора месяца.
Передача претерпела ряд незначительных изменений. Так, например, были обновлены декорации – на этот раз "снежного" антуража будет больше, чем в прошлом году.
Касательно самих съемок известно то, что на данный момент записано выступление Валерии. А в ближайшие две недели в студии Мосфильма для новогоднего выпуска также споют Григорий Лепс, Николай Басков, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков и Наталья Подольская, Полина Гагарина, Лариса Долина и другие представители российской эстрады.
Вести передачу будут Николай Басков, Андрей Малахов, Мария Ситтель и другие артисты.
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