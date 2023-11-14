Что известно о "Голубом огоньке–2024"

В Москве стартовали съемки популярной новогодней передачи "Голубой огонек", сообщает "Комсомольская правда". В связи с этим появились подробности о выпуске, который выйдет в эфир уже через полтора месяца.

© Кадр из шоу "Голубой огонек"

Передача претерпела ряд незначительных изменений. Так, например, были обновлены декорации – на этот раз "снежного" антуража будет больше, чем в прошлом году.

Вести передачу будут Николай Басков, Андрей Малахов, Мария Ситтель и другие артисты.