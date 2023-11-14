Съемки второго сезона популярного сериала о жизни дочери Гомеса и Мортиши Аддамс начнутся в апреле. Об этом сообщает издание Variety.

В январе этого года сериал был продлен на следующий сезон. Он моментально заручился высоким рейтингом и положительными отзывами зрителей.

Также известно, что теперь съемки будут проходить не в Румынии, а в Ирландии. Когда фанаты смогут насладиться просмотром новых эпизодов, на данный момент не известно.