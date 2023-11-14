Появились подробности о съемках второго сезона сериала "Уэнсдэй"
Съемки второго сезона популярного сериала о жизни дочери Гомеса и Мортиши Аддамс начнутся в апреле. Об этом сообщает издание Variety.
В январе этого года сериал был продлен на следующий сезон. Он моментально заручился высоким рейтингом и положительными отзывами зрителей.
Также известно, что теперь съемки будут проходить не в Румынии, а в Ирландии. Когда фанаты смогут насладиться просмотром новых эпизодов, на данный момент не известно.
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