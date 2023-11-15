Грачевский ни при чем? Кто на самом деле придумал «Ералаш»

На «Ералаше» выросло несколько поколений зрителей. Кроме того, именно с него начиналась карьера многих отечественных знаменитостей. В их числе Глюкоза, Сергей Лазарев и Юля Волкова из группы «Тату».

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Трудно представить, как бы сложились их судьбы, если бы не Борис Грачевский, который считается отцом культового шоу. Но кто бы мог подумать, что в действительности за созданием проекта стояли совсем другие люди. «Рамблер» разузнал историю возникновения «Ералаша» со всеми нюансами.

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Зачем нужен был «Ералаш»

Есть мнение, что в советскую эпоху мальчиков и девочек воспитывали куда более суровым образом, нежели это делают сегодня. Даже детских передач было в разы меньше, чем сейчас. Но в 70-е ситуация изменилась.

Тогда популярностью среди зрителей пользовался киножурнал «Фитиль» Сергея Михалкова. Фрагменты из него показывали перед сеансами в кино, как это делают сегодня с короткометражками от анимационных компаний. Однако для подрастающего поколения ничего подобного не существовало.

Алла Сурикова первой заговорила о необходимости создать детский юмористический киножурнал. Она отправила свое предложение в Госкомитет по кинематографии, не слишком надеясь на успех. Девушка только окончила режиссерские курсы, а потому особым авторитета на тот момент не обладала. Однако к ее запросу все же прислушались.

Почему «Ералаш» так называется

Чиновники утвердили проект, встал вопрос о названии. Алла Сурикова не растерялась, предложив наречь его «Фитилек», ведь он, будто младший брат «Фитиля», ориентировался на детскую аудиторию. С этой идеей оказался не согласен Сергей Михалков, автор самого «Фитиля».

В итоге программу все же нарекли «Ералашем». Об истоках этого названия ходит множество легенд. По одной из них, его выбирали сами зрители, присылая письма в редакцию. Другая гласит, что свое имя передача получила от фамилии председателя Госкино той поры Филиппа Ермаша. Якобы созвучие его фамилии и названия шоу неспроста. Согласно третьей версии, передачу назвали «Ералашем», потому как само слово обозначает суматоху и беспорядок — пожалуй, неотъемлемые составляющие любой серии этой передачи.

Также бытует мнение, будто «Ералаш» назвали с оглядкой на одноименный рассказ Максима Горького. Однако эта версия сомнительна, потому как в оригинале речь идет о довольно «взрослых» и совсем не юмористических сюжетах.

Что случилось с Аллой Суриковой после «Ералаша»

Алла Сурикова сняла несколько эпизодов «Ералаша», а затем покинула «Ералаш», чтобы заняться другими комедийными проектами. Дальнейшая судьба шоу оказалась в руках нового постановщика. Впрочем, кажется, Алла Сурикова не прогадала. Вскоре она сняла несколько картин, которые сделали ее настоящей знаменитостью.