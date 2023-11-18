Лучшие фильмы про шпионов и секретных агентов

В размеренной жизни нет ничего плохого, но иногда хочется острых ощущений, и тут на помощь приходит кино, например, интересные фильмы про шпионов.

Лучшие фильмы про шпионов и секретных агентов
© Кадр из фильма "Пять пальцев"

«Рамблер» предлагает подборку увлекательных фильмов про шпионов и секретных агентов.

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Пять пальцев

  • Год выхода: 1952
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,7

Фильм получил признание публики сразу после выхода и сохранил высокий рейтинг до сих пор. Действие происходит в Турции во время Второй мировой войны. Слуга британского посла работает на немецкую разведку и зарабатывает на продаже секретных документов.

Доктор Ноу

  • Год выхода: 1962
  • Страна: Великобритания
  • Рейтинг IMDb: 7,3
Кадр из фильма "Доктор Ноу"

Секретный агент 007 Джеймс Бонд не нуждается в представлении. Главный герой романа Яна Флеминга до сих остается любимым, хотя за все время его играли разные актеры. В этом фильме Бонд противостоит опасной организации «Спектр», задача которой – завладеть пусковыми шахтами на мысе Канаверал. Отважному Джеймсу Бонду предстоит переиграть и обезвредить Доктора Ноу.

Щит и меч

  • Год выхода: 1968
  • Страна: СССР, Польша, ГДР
  • Рейтинг IMDb: 7,7
Кадр из фильма "Щит и меч"

Фильм стал хитом в свое время и сейчас остается классикой. Советский разведчик Александр Белов из Риги едет в Германию в разгар Второй мировой войны. Он поступает на службу в абвер, где его карьера стремительно развивается, а вместе с тем растут и риски.

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Три дня Кондора

  • Год выхода: 1975
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,4
Кадр из фильма "Три дня Кондора"

Сотрудник секретного отдела ЦРУ Джо Тернер также известен как Кондор. Его работа заключается в том, чтобы читать прессу и отслеживать утечки информации в прессе. Но в один прекрасный день он выходит из офиса на обед, а по возвращении видит, что его коллеги убиты. Он понимает, что на него объявлена охота.

Миссия невыполнима

  • Год выхода: 1996
  • Страна: США
  • Рейтинг IMDb: 7,1
Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

Не все сейчас вспомнят оригинальный сериал, который лег в основу сюжета знаменитой франшизы. Секретного агента ЦРУ Итана Ханта подозревают в предательстве, после того как погибли его коллеги. Теперь ему предстоит доказать свою невиновность и найти того, кто на самом деле всех предал.

Идентификация Борна

  • Год выхода: 2002
  • Страна: США, Германия, Чехия
  • Рейтинг IMDb: 7,9
Кадр из фильма "Идентификация Борна"

Рыбаки находят раненного мужчину без сознания, когда он приходит в сознание, выясняется, что он совершенно ничего не помнит. Но постепенно он узнает, что его зовут Джейсон Борн и что его хотят убить.

Мюнхен

  • Год выхода: 2005
  • Страна: Франция, Канада, США
  • Рейтинг IMDb: 7,5
Кадр из фильма "Мюнхен"

В основе сюжета – реальная трагедия. В 1972 году на Олимпиаде израильских спортсменов убили выходцы из Палестины. Позже всех тех, кто так или иначе был причастен к преступлению, выслеживают сотрудники спецслужб и убивают. Картину номинировали на «Оскар» в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм». Но режиссера Стивена Спилберга критиковали обе стороны конфликта, однако он подчеркивал, что художественный фильм не может претендовать на документальную достоверность, и воспринимать его нужно как дань памяти погибших.

Совокупность лжи

  • Год выхода: 2008
  • Страна: США, Великобритания
  • Рейтинг IMDb: 7,1
Кадр из фильма "Совокупность лжи"

Фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. По сюжету, агент разведки противостоит террористам и предотвращает теракты по всему миру, за ним через спутник следит ветеран ЦРУ. Но во время расследования нового дела выясняется, что вышестоящие сотрудники ведут свою игру.

Шпион, выйди вон!

  • Год выхода: 2011
  • Страна: Франция, Великобритания, Германия
  • Рейтинг IMDb: 7,1
Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Режиссер Томас Альфредсон снял фильм по книге Джона Ле Карре. Бывший сотрудник британской разведки ведет свое расследование. Главный вопрос – кто тайно работает на СССР и почему увольняются те, кто заявляют о своих подозрениях.

Агенты А.Н.К.Л.

  • Год выхода: 2015
  • Страна: США, Великобритания
  • Рейтинг IMDb: 7,3
Кадр из фильма "Агенты А.Н.К.Л."

Ненавидящим друг друга агенту ЦРУ Наполеону Соло и советскому сотруднику КГБ Илье Курякину приходится работать вместе, чтобы помочь дочери пропавшего немецкого ученого. Они должны разыскать преступников, разработавших собственную ядерную бомбу. Фильм стоит смотреть всем поклонникам режиссера Гая Ричи, а если вы себя не относите к таковым, то наверняка оцените картинку и костюмы эпохи холодной войны.

Шпионский мост

  • Год выхода: 2015
  • Страна: Германия, Индия, США
  • Рейтинг IMDb: 7,6
Кадр из фильма "Шпионский мост"

Еще один фильм режиссера Стивена Спилберга. Адвокат Джеймс Донован, роль которого исполнил Том Хэнкс, защищает в суде Рудольфа Абеля, обвиняемого в шпионаже в пользу Советского Союза. Он становится важным посредником во время переговоров с СССР об обмене.

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