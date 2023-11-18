Лучшие фильмы про шпионов и секретных агентов
В размеренной жизни нет ничего плохого, но иногда хочется острых ощущений, и тут на помощь приходит кино, например, интересные фильмы про шпионов.
«Рамблер» предлагает подборку увлекательных фильмов про шпионов и секретных агентов.
Пять пальцев
- Год выхода: 1952
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,7
Фильм получил признание публики сразу после выхода и сохранил высокий рейтинг до сих пор. Действие происходит в Турции во время Второй мировой войны. Слуга британского посла работает на немецкую разведку и зарабатывает на продаже секретных документов.
Доктор Ноу
- Год выхода: 1962
- Страна: Великобритания
- Рейтинг IMDb: 7,3
Секретный агент 007 Джеймс Бонд не нуждается в представлении. Главный герой романа Яна Флеминга до сих остается любимым, хотя за все время его играли разные актеры. В этом фильме Бонд противостоит опасной организации «Спектр», задача которой – завладеть пусковыми шахтами на мысе Канаверал. Отважному Джеймсу Бонду предстоит переиграть и обезвредить Доктора Ноу.
Щит и меч
- Год выхода: 1968
- Страна: СССР, Польша, ГДР
- Рейтинг IMDb: 7,7
Фильм стал хитом в свое время и сейчас остается классикой. Советский разведчик Александр Белов из Риги едет в Германию в разгар Второй мировой войны. Он поступает на службу в абвер, где его карьера стремительно развивается, а вместе с тем растут и риски.
Три дня Кондора
- Год выхода: 1975
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,4
Сотрудник секретного отдела ЦРУ Джо Тернер также известен как Кондор. Его работа заключается в том, чтобы читать прессу и отслеживать утечки информации в прессе. Но в один прекрасный день он выходит из офиса на обед, а по возвращении видит, что его коллеги убиты. Он понимает, что на него объявлена охота.
Миссия невыполнима
- Год выхода: 1996
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 7,1
Не все сейчас вспомнят оригинальный сериал, который лег в основу сюжета знаменитой франшизы. Секретного агента ЦРУ Итана Ханта подозревают в предательстве, после того как погибли его коллеги. Теперь ему предстоит доказать свою невиновность и найти того, кто на самом деле всех предал.
Идентификация Борна
- Год выхода: 2002
- Страна: США, Германия, Чехия
- Рейтинг IMDb: 7,9
Рыбаки находят раненного мужчину без сознания, когда он приходит в сознание, выясняется, что он совершенно ничего не помнит. Но постепенно он узнает, что его зовут Джейсон Борн и что его хотят убить.
Мюнхен
- Год выхода: 2005
- Страна: Франция, Канада, США
- Рейтинг IMDb: 7,5
В основе сюжета – реальная трагедия. В 1972 году на Олимпиаде израильских спортсменов убили выходцы из Палестины. Позже всех тех, кто так или иначе был причастен к преступлению, выслеживают сотрудники спецслужб и убивают. Картину номинировали на «Оскар» в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм». Но режиссера Стивена Спилберга критиковали обе стороны конфликта, однако он подчеркивал, что художественный фильм не может претендовать на документальную достоверность, и воспринимать его нужно как дань памяти погибших.
Совокупность лжи
- Год выхода: 2008
- Страна: США, Великобритания
- Рейтинг IMDb: 7,1
Фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. По сюжету, агент разведки противостоит террористам и предотвращает теракты по всему миру, за ним через спутник следит ветеран ЦРУ. Но во время расследования нового дела выясняется, что вышестоящие сотрудники ведут свою игру.
Шпион, выйди вон!
- Год выхода: 2011
- Страна: Франция, Великобритания, Германия
- Рейтинг IMDb: 7,1
Режиссер Томас Альфредсон снял фильм по книге Джона Ле Карре. Бывший сотрудник британской разведки ведет свое расследование. Главный вопрос – кто тайно работает на СССР и почему увольняются те, кто заявляют о своих подозрениях.
Агенты А.Н.К.Л.
- Год выхода: 2015
- Страна: США, Великобритания
- Рейтинг IMDb: 7,3
Ненавидящим друг друга агенту ЦРУ Наполеону Соло и советскому сотруднику КГБ Илье Курякину приходится работать вместе, чтобы помочь дочери пропавшего немецкого ученого. Они должны разыскать преступников, разработавших собственную ядерную бомбу. Фильм стоит смотреть всем поклонникам режиссера Гая Ричи, а если вы себя не относите к таковым, то наверняка оцените картинку и костюмы эпохи холодной войны.
Шпионский мост
- Год выхода: 2015
- Страна: Германия, Индия, США
- Рейтинг IMDb: 7,6
Еще один фильм режиссера Стивена Спилберга. Адвокат Джеймс Донован, роль которого исполнил Том Хэнкс, защищает в суде Рудольфа Абеля, обвиняемого в шпионаже в пользу Советского Союза. Он становится важным посредником во время переговоров с СССР об обмене.