Лучшие фильмы про шпионов и секретных агентов

В размеренной жизни нет ничего плохого, но иногда хочется острых ощущений, и тут на помощь приходит кино, например, интересные фильмы про шпионов.

© Кадр из фильма "Пять пальцев"

«Рамблер» предлагает подборку увлекательных фильмов про шпионов и секретных агентов.

Видео дня

Пять пальцев

Год выхода: 1952

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,7

Фильм получил признание публики сразу после выхода и сохранил высокий рейтинг до сих пор. Действие происходит в Турции во время Второй мировой войны. Слуга британского посла работает на немецкую разведку и зарабатывает на продаже секретных документов.

Доктор Ноу

Год выхода: 1962

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,3

Кадр из фильма "Доктор Ноу"

Секретный агент 007 Джеймс Бонд не нуждается в представлении. Главный герой романа Яна Флеминга до сих остается любимым, хотя за все время его играли разные актеры. В этом фильме Бонд противостоит опасной организации «Спектр», задача которой – завладеть пусковыми шахтами на мысе Канаверал. Отважному Джеймсу Бонду предстоит переиграть и обезвредить Доктора Ноу.

Щит и меч

Год выхода: 1968

Страна: СССР, Польша, ГДР

Рейтинг IMDb: 7,7

Кадр из фильма "Щит и меч"

Фильм стал хитом в свое время и сейчас остается классикой. Советский разведчик Александр Белов из Риги едет в Германию в разгар Второй мировой войны. Он поступает на службу в абвер, где его карьера стремительно развивается, а вместе с тем растут и риски.

Три дня Кондора

Год выхода: 1975

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,4

Кадр из фильма "Три дня Кондора"

Сотрудник секретного отдела ЦРУ Джо Тернер также известен как Кондор. Его работа заключается в том, чтобы читать прессу и отслеживать утечки информации в прессе. Но в один прекрасный день он выходит из офиса на обед, а по возвращении видит, что его коллеги убиты. Он понимает, что на него объявлена охота.

Миссия невыполнима

Год выхода: 1996

Страна: США

Рейтинг IMDb: 7,1

Не все сейчас вспомнят оригинальный сериал, который лег в основу сюжета знаменитой франшизы. Секретного агента ЦРУ Итана Ханта подозревают в предательстве, после того как погибли его коллеги. Теперь ему предстоит доказать свою невиновность и найти того, кто на самом деле всех предал.

Идентификация Борна

Год выхода: 2002

Страна: США, Германия, Чехия

Рейтинг IMDb: 7,9

Рыбаки находят раненного мужчину без сознания, когда он приходит в сознание, выясняется, что он совершенно ничего не помнит. Но постепенно он узнает, что его зовут Джейсон Борн и что его хотят убить.

Мюнхен

Год выхода: 2005

Страна: Франция, Канада, США

Рейтинг IMDb: 7,5

В основе сюжета – реальная трагедия. В 1972 году на Олимпиаде израильских спортсменов убили выходцы из Палестины. Позже всех тех, кто так или иначе был причастен к преступлению, выслеживают сотрудники спецслужб и убивают. Картину номинировали на «Оскар» в пяти номинациях, в том числе «Лучший фильм». Но режиссера Стивена Спилберга критиковали обе стороны конфликта, однако он подчеркивал, что художественный фильм не может претендовать на документальную достоверность, и воспринимать его нужно как дань памяти погибших.

Совокупность лжи

Год выхода: 2008

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,1

Фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. По сюжету, агент разведки противостоит террористам и предотвращает теракты по всему миру, за ним через спутник следит ветеран ЦРУ. Но во время расследования нового дела выясняется, что вышестоящие сотрудники ведут свою игру.

Шпион, выйди вон!

Год выхода: 2011

Страна: Франция, Великобритания, Германия

Рейтинг IMDb: 7,1

Кадр из фильма "Шпион, выйди вон!"

Режиссер Томас Альфредсон снял фильм по книге Джона Ле Карре. Бывший сотрудник британской разведки ведет свое расследование. Главный вопрос – кто тайно работает на СССР и почему увольняются те, кто заявляют о своих подозрениях.

Агенты А.Н.К.Л.

Год выхода: 2015

Страна: США, Великобритания

Рейтинг IMDb: 7,3

Ненавидящим друг друга агенту ЦРУ Наполеону Соло и советскому сотруднику КГБ Илье Курякину приходится работать вместе, чтобы помочь дочери пропавшего немецкого ученого. Они должны разыскать преступников, разработавших собственную ядерную бомбу. Фильм стоит смотреть всем поклонникам режиссера Гая Ричи, а если вы себя не относите к таковым, то наверняка оцените картинку и костюмы эпохи холодной войны.

Шпионский мост

Год выхода: 2015

Страна: Германия, Индия, США

Рейтинг IMDb: 7,6