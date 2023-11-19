Самые смешные мультфильмы для всей семьи

Мультфильмы заставляют нас смеяться, плакать, удивляться и умиляться, и не важно, ребенок вы или взрослый.

© Кадр из мультфильма "Зверополис"

О самых смешных фильмах, которые можно посмотреть всей семьей, — в материале "Рамблер".

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"Кунг-фу Панда" (2008)

"Кунг-фу Панда" — одна из самых успешных франшиз, созданных анимационной студией DreamWorks. Первая часть серии фильмов знакомит нас с пандой по имени По. Он живет в уединенной стране под названием Долина Мира, окруженной горами для защиты от захватчиков. По, которого считают ленивым и нерадивым пандой, осознает свое предназначение стать "избранным" и тренируется под руководством мастера Шифу, чтобы стать мастером кунг-фу и спасти свою родину от злодейских захватчиков. Шифу прибегает к помощи "Неистовой пятерки" — Журавля, Богомола, Тигрицы, Обезьяны и Гадюки.

"Лего Фильм: Бэтмен" (2017)

В этом масштабном комедийном приключении Джокер захватил Готэм. Бэтмен должен понять, что, возможно, одинокого мстителя не достаточно для победы над циничным замыслом злодея. Для борьбы с врагом ему придется создать команду супергероев LEGO. Бэтмен в этом мультфильме — эгоист, стремящийся к единоличному героизму. Он задумчив, загадочен и наслаждается своим образом мрачного и таинственного мстителя. Это фильм, который не боится посмеяться над собой, а также над другими супергеройскими проектами.

"Шрек" (2001)

Шрек — один из самых узнаваемых мультипликационных персонажей. В большей степени это сатирический взгляд на классическую сказочную историю. Шрек — большой, уродливый, грязный, злобный людоед, заботящийся только о себе и своей земле. Он презирает людей и хочет, чтобы его оставили в покое на его болоте. Однажды лорд Фаркуад ссылает на болото Шрека кучу сказочных существ. Чтобы вернуть свою землю, он должен спасти прекрасную принцессу Фиону из замка, охраняемого драконом и залитого лавой, и доставить ее к Фаркуаду. Шрек с неохотой отправляется в путешествие вместе со своим четвероногим компаньоном Ослом в надежде отвоевать принадлежащее ему по праву болото.

"Бесподобный мистер Фокс" (2009)

Фильм "Бесподобный мистер Фокс" многие считают одним из самых значительных достижений режиссера-визионера Уэса Андерсона. В центре сюжета — озвученный Джорджем Клуни мистер Фокс, умудренный опытом лис, который когда-то вел захватывающую жизнь фермера, воруя кур, уток и сидр у окрестных фермеров. Теперь он отошел от этой опасной жизни, чтобы стать мужем и отцом. В конце концов, мистера Фокса убеждают совершить последний налет, но на этот раз последствия оказываются плачевными: фермеры начинают мстить, подвергая опасности общество и семью мистера Фокса.

"Зверополис" (2016)