4 лучших мексиканских сериала 1990-х
Мексиканские сериалы из 1990-х смело могут дать фору даже самым популярным современным телешоу.
Эти сериалы отличаются запутанным сюжетом, яркими персонажами и горячими страстями. Выбрав к просмотру один сериал из нашей подборки, вы можете быть уверенны в том, что заскучать перед экраном вам не удастся.
"Узы любви", 1995
В центре сюжета девушки-тройняшки, чьи родители погибли в автокатастрофе, когда героини были еще детьми. Все думают, что одна из сестер – Мария Гваделупе – умерла, однако она потеряла память и осталась жить у добродушной женщины. Вторая сестра Мария Фернанда рассчитывает найти пропавшую родственницу, а третья – Мария Паула – сосредоточена только на себе.
"Маримар", 1994
Маримар – юная девушка, которая живет с бабушкой и дедушкой на морском побережье. Семья бедствует, поэтому Маримар приходится воровать, чтобы прокормить семью. Поначалу ей удается оставаться безнаказанной, но однажды во время очередной кражи в поместье ее застает управляющий. Тот решает воспользоваться девушкой, но на ее крики прибегает благородный Серхио, сын хозяина имения. Серхио защищает Маримар, после чего она влюбляется в него.
"Мне не жить без тебя", 1996
Мелодрама рассказывает о Юлиссе, которая живет со своим братом Альбертом и бабушкой Паулой в роскошном доме. Однако их благополучие – лишь видимость. На самом деле все имущество семьи давно заложено, и они не в состоянии расплатиться со своими долгами.
Чтобы помочь семье, Юлиссе приходится выйти замуж за богатого землевладельца. Он готов дать денег героям, но лишь в том случае, если девушка станет его женой. Пара играет свадьбу, но в день торжества случается несчастье, и Юлисс оказывается прикован к инвалидному креслу.
"Узурпаторша", 1998
Сериал повествует историю сестер-близняшек, которых разлучили после рождения. По закону жанра, одна из сестер – благородная нищенка, которая попала в бедную семью, а другая – распутная и беспринципная богачка.
Как-то раз девушки встречают друг друга, но еще не догадываются о том, что они родные сестры. Коварная Паола решает отправить новую знакомую Паулину в дом к своему мужу на один года. Сама она в это время планирует развлекаться с другими мужчинами. Паулина соглашается, еще не подозревая, чем обернется эта сделка.