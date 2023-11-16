4 лучших мексиканских сериала 1990-х

Мексиканские сериалы из 1990-х смело могут дать фору даже самым популярным современным телешоу.

© Кадр из сериала "Узы любви"

Эти сериалы отличаются запутанным сюжетом, яркими персонажами и горячими страстями. Выбрав к просмотру один сериал из нашей подборки, вы можете быть уверенны в том, что заскучать перед экраном вам не удастся.

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"Узы любви", 1995

Кадр из сериала "Узы любви"

В центре сюжета девушки-тройняшки, чьи родители погибли в автокатастрофе, когда героини были еще детьми. Все думают, что одна из сестер – Мария Гваделупе – умерла, однако она потеряла память и осталась жить у добродушной женщины. Вторая сестра Мария Фернанда рассчитывает найти пропавшую родственницу, а третья – Мария Паула – сосредоточена только на себе.

"Маримар", 1994

Кадр из сериала "Маримар"

Маримар – юная девушка, которая живет с бабушкой и дедушкой на морском побережье. Семья бедствует, поэтому Маримар приходится воровать, чтобы прокормить семью. Поначалу ей удается оставаться безнаказанной, но однажды во время очередной кражи в поместье ее застает управляющий. Тот решает воспользоваться девушкой, но на ее крики прибегает благородный Серхио, сын хозяина имения. Серхио защищает Маримар, после чего она влюбляется в него.

"Мне не жить без тебя", 1996

Кадр из сериала "Мне не жить без тебя"

Мелодрама рассказывает о Юлиссе, которая живет со своим братом Альбертом и бабушкой Паулой в роскошном доме. Однако их благополучие – лишь видимость. На самом деле все имущество семьи давно заложено, и они не в состоянии расплатиться со своими долгами.

Чтобы помочь семье, Юлиссе приходится выйти замуж за богатого землевладельца. Он готов дать денег героям, но лишь в том случае, если девушка станет его женой. Пара играет свадьбу, но в день торжества случается несчастье, и Юлисс оказывается прикован к инвалидному креслу.

"Узурпаторша", 1998

Кадр из сериала "Узурпаторша"

Сериал повествует историю сестер-близняшек, которых разлучили после рождения. По закону жанра, одна из сестер – благородная нищенка, которая попала в бедную семью, а другая – распутная и беспринципная богачка.