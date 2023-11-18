5 фильмов, в которых встречаются растения-убийцы

О том, насколько опасны ядовитые растения, знают все. При этом с большинстве случаев мы представляем, как из растений добывают экстракт или делают отвар, на основе которого готовят смертоносный яд. Но это в жизни, а в кино все совсем по-другому, и если уж растению отведена роль убийцы, то выполнит оно ее просто великолепно.

© Кадр из фильма "Джуманджи"

"Рамблер" предлагает подборку фильмов, в которых не последнюю роль играют растения.

Джуманджи

В этом фильме настольная игра вдруг превращается в реальность, и если до этого играть было просто весело, то теперь стало очень опасно. В одной из сцен в комнату буквально врывается хищный цветок, который чуть не утащил перепуганного мальчика за ногу. К счастью, помощь подоспела быстро и его удалось отбить.

Гарри Поттер и философский камень

Гарри, Рон и Гермиона спасают мир и регулярно попадают в такие опасные приключения, с которыми вряд ли бы справились даже некоторые взрослые волшебники. Одним из таких испытаний стали дьявольские силки - растение, которое может задушить в объятиях. И чем сильнее попавший в дьявольские силки человек сопротивляется, тем крепче его сжимают силки, пока не задушат до смерти. А чтобы освободиться, нужно всего лишь расслабиться - но это очень и очень не просто.

Путешествие к центру Земли

В этом фильме прекрасный Брендан Файзер должен добраться до ядра планеты, но путь ему предстоит максимально сложный и опасный. Одним из серьезных испытаний становится растение-хищник, похожее одновременно и на росянку, и на мухоловку.

Бэтмен и Робин

Ядовитый плющ - это ученая-ботаник, которая научилась превращать растения в страшных хищников. И задача Бэтмена спасти город от компании злодеев, в том числе и безумной ученой.

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