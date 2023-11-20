«Брат 3» и «Хитмэн»: что выходит в кино на этой неделе

В этом материале "Рамблер" собрал подборку самых ярких кинопремьер этой недели.

© Кадр из фильма "Брат 3"

Показы новинок в кино стартуют 23 ноября, в четверг.

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«Брат 3»

История двух братьев-близнецов, один из которых генерал, а другой – главарь преступной группировки. Генерал пытается вразумить дочь, влюбившуюся в уличного художника, в то время как два не самых смекалистых грабителя проваливают задание, чем запускают разрушительную череду событий, которая никого не обойдет стороной.

«Обрушение»

Страна: Южная Корея

Режиссер: Ким Джи-хун

Актеры: Ким Сон-гюн, Чха Сын-вон, Ли Гван-су, Ким Хон-пха

Мужчина, счастливый после приобретения квартиры, перевозит в новый дом всю свою семью. Там же он знакомится с неприятным соседом, от которого невозможно отделаться. И все бы шло нелохо, если бы не катастрофа, которая поджидала новосельца и всех остальных жильцов нового дома – однажды утром все здание проваливается в огромную дыру.

«Хитмэн»

Страна: Великобритания

Режиссер: Саввас Д. Майкл

Актеры: Эрик Робертс, Макс Лоэн, Дженни Миллер, Адам Дикон

Бизнесмен, миллиардер и глава крупнейшей корпорации теряет своего внука – он стал жертвой жестокого убийства. Простить такое дед погибшего парня не в силах, потому он назначает миллион долларов в награду тому, кто доставит ему убийц своего родственника. И тут в дело вступают самые отмороженные представители криминального сообщества.

«Хоккейные папы»

В небольшом провинциальном городке собрались снести ледовый дворец, в котором тренируется детская хоккейная команда. Тренер предпринимает все попытки для того, чтобы сохранить здание и возможность воспитывать юных спортсменов, однако становится ясно, что дворец удастся спасти, только одержав победу в любительском турнире по хоккею. У тренера есть ограниченное время на то, чтобы собрать команду и вывести ее на хороший уровень. В итоге играть в хоккей идут отцы маленьких хоккеистов, которые готовы на все ради будущего своих детей.

«13 пришествий дьявола»

Страна: Италия, США

Режиссер: Конор Эллин

Актеры: Эмбер Хёрд, Эдуардо Норьега, Лоренцо Макговерн Дзаини, Софи Кэннелл