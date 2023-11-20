«Брат 3» и «Хитмэн»: что выходит в кино на этой неделе
В этом материале "Рамблер" собрал подборку самых ярких кинопремьер этой недели.
Показы новинок в кино стартуют 23 ноября, в четверг.
«Брат 3»
- Страна: Россия
- Режиссер: Валерий Переверзев
- Актеры: Александра Вознесенская, Василий Карпенко, Владимир Торсуев, Юрий Торсуев
История двух братьев-близнецов, один из которых генерал, а другой – главарь преступной группировки. Генерал пытается вразумить дочь, влюбившуюся в уличного художника, в то время как два не самых смекалистых грабителя проваливают задание, чем запускают разрушительную череду событий, которая никого не обойдет стороной.
«Обрушение»
- Страна: Южная Корея
- Режиссер: Ким Джи-хун
- Актеры: Ким Сон-гюн, Чха Сын-вон, Ли Гван-су, Ким Хон-пха
Мужчина, счастливый после приобретения квартиры, перевозит в новый дом всю свою семью. Там же он знакомится с неприятным соседом, от которого невозможно отделаться. И все бы шло нелохо, если бы не катастрофа, которая поджидала новосельца и всех остальных жильцов нового дома – однажды утром все здание проваливается в огромную дыру.
«Хитмэн»
- Страна: Великобритания
- Режиссер: Саввас Д. Майкл
- Актеры: Эрик Робертс, Макс Лоэн, Дженни Миллер, Адам Дикон
Бизнесмен, миллиардер и глава крупнейшей корпорации теряет своего внука – он стал жертвой жестокого убийства. Простить такое дед погибшего парня не в силах, потому он назначает миллион долларов в награду тому, кто доставит ему убийц своего родственника. И тут в дело вступают самые отмороженные представители криминального сообщества.
«Хоккейные папы»
- Страна: Россия
- Режиссер: Андрей Булатов
- Актеры: Алексей Бардуков, Аня Чиповская, Михаил Пореченков, Юрий Чурсин, Алексей Кравченко, Владислав Ветров, Полина Гагарина
В небольшом провинциальном городке собрались снести ледовый дворец, в котором тренируется детская хоккейная команда. Тренер предпринимает все попытки для того, чтобы сохранить здание и возможность воспитывать юных спортсменов, однако становится ясно, что дворец удастся спасти, только одержав победу в любительском турнире по хоккею. У тренера есть ограниченное время на то, чтобы собрать команду и вывести ее на хороший уровень. В итоге играть в хоккей идут отцы маленьких хоккеистов, которые готовы на все ради будущего своих детей.
«13 пришествий дьявола»
- Страна: Италия, США
- Режиссер: Конор Эллин
- Актеры: Эмбер Хёрд, Эдуардо Норьега, Лоренцо Макговерн Дзаини, Софи Кэннелл
Молодая врач прилетела из Нью-Йорка в маленький городок, куда ее позвали, чтобы помочь мальчику, одержимому дьяволом. Девушка намерена переубедить всех, однако, чем больше она общается с ребенком, тем больше начинает сомневаться в своей правоте.