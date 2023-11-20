Лучшие фильмы о сильных женщинах

Несмотря на то, что подавляющее большинство значимых ролей в истории кинематографа предназначалось исключительно для мужчин, было немало фильмов, в которых женщины демонстрировали силу характера и стремление к независимости и справедливости.

Все мы помним белое летящее платье Мерилин Монро или черный наряд Принцессы Дианы с открытыми плечами — есть такие образы, о которых говорит десятилетиями весь мир. Какие свои образы знаменитости считают самыми культовыми и эффектными? © Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"

О самых интересных фильмах с сильными женскими персонажами — в материале «Рамблера».

Видео дня

«Скандал» (2019)

Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о трех отважных женщинах — Мегин Келли (Шарлиз Терон), Гретхен Карлсон (Николь Кидман) и Кайле Поспишил (Марго Робби), которые разоблачают широко распространенную культуру домогательств и неправомерных действий в известной новостной сети. Их бесстрашное стремление к справедливости бросает вызов существующему положению вещей и дает возможность другим людям обрести свой голос.

«Дьявол носит Prada» (2006)

Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), начинающая журналистка, устраивается на работу в качестве ассистента грозного редактора модного журнала Миранды Пристли (Мерил Стрип). Пройдя через множество испытаний, Андреа обнаруживает свою внутреннюю силу, стойкость и амбициозность. Этот фильм демонстрирует силу целеустремленности и верность себе в жестокой индустрии.

«Эрин Брокович» (2000)

Эрин Брокович (Джулия Робертс) вступает в борьбу с корпоративным гигантом, обвиненным в отравлении водопровода в поселке. Ее непоколебимая решимость, ум и сочувствие приводят ее к победе вопреки всему, доказывая, что один человек может оказать значительное влияние на ситуацию.

«Скрытые фигуры» (2016)

Фильм «Скрытые фигуры» рассказывает о нерассказанной истории трех выдающихся афроамериканок — Кэтрин Джонсон (Тараджи П. Хенсон), Дороти Воган (Октавия Спенсер) и Мэри Джексон (Джанель Монэ), которые сыграли ключевую роль в космических полетах НАСА в эпоху борьбы за гражданские права. Их исключительный вклад разрушил расовые и гендерные барьеры, вдохновляя целые поколения стремиться к звездам.

«Девушка, подающая надежды» (2020)