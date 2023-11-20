Лучшие фильмы о сильных женщинах
Несмотря на то, что подавляющее большинство значимых ролей в истории кинематографа предназначалось исключительно для мужчин, было немало фильмов, в которых женщины демонстрировали силу характера и стремление к независимости и справедливости.
О самых интересных фильмах с сильными женскими персонажами — в материале «Рамблера».
«Скандал» (2019)
Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о трех отважных женщинах — Мегин Келли (Шарлиз Терон), Гретхен Карлсон (Николь Кидман) и Кайле Поспишил (Марго Робби), которые разоблачают широко распространенную культуру домогательств и неправомерных действий в известной новостной сети. Их бесстрашное стремление к справедливости бросает вызов существующему положению вещей и дает возможность другим людям обрести свой голос.
«Дьявол носит Prada» (2006)
Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй), начинающая журналистка, устраивается на работу в качестве ассистента грозного редактора модного журнала Миранды Пристли (Мерил Стрип). Пройдя через множество испытаний, Андреа обнаруживает свою внутреннюю силу, стойкость и амбициозность. Этот фильм демонстрирует силу целеустремленности и верность себе в жестокой индустрии.
«Эрин Брокович» (2000)
Эрин Брокович (Джулия Робертс) вступает в борьбу с корпоративным гигантом, обвиненным в отравлении водопровода в поселке. Ее непоколебимая решимость, ум и сочувствие приводят ее к победе вопреки всему, доказывая, что один человек может оказать значительное влияние на ситуацию.
«Скрытые фигуры» (2016)
Фильм «Скрытые фигуры» рассказывает о нерассказанной истории трех выдающихся афроамериканок — Кэтрин Джонсон (Тараджи П. Хенсон), Дороти Воган (Октавия Спенсер) и Мэри Джексон (Джанель Монэ), которые сыграли ключевую роль в космических полетах НАСА в эпоху борьбы за гражданские права. Их исключительный вклад разрушил расовые и гендерные барьеры, вдохновляя целые поколения стремиться к звездам.
«Девушка, подающая надежды» (2020)
Кэсси Томас (Кэри Маллиган) стремится отомстить тем, кто обидел ее лучшую подругу. Выполняя свою миссию, она бросает вызов общественным нормам и сталкивается с проблемами согласия и ответственности. Этот захватывающий триллер затрагивает важные темы справедливости и борьбы за права и возможности.