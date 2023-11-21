Каким получился фильм «Хитмэн» о наемном убийце
Совсем скоро, 23 ноября, выйдет фильм, посвященный работе наемного киллера. Впервые “Хитмэна” показали на Венецианском кинофестивале в начале осени, 4 сентября. Потом картину презентовали в Лондоне и Нью-Йорке, и совсем скоро она станет доступна для широкого проката.
В России картина получила название “Наемный убийца”. “Рамблер” рассказывает, о чем будет фильм, и делится несколькими интересными фактами о картине.
Сюжет
Сценарий фильма основан на статье, которая называется “Наемный убийца”. Написал ее Скип Холландсворт и опубликовал в журнале Texas Monthly в далеком 2001 году. Режиссер Ричард Линклейтер вдохновился историей Гэри Джонсона, предполагаемого наемного убийцы из Хьюстона, который сотрудничал с полицией.
В статье Холландсворта мы видим человека, который умел профессионально маскироваться, чтобы войти в доверие заказчику и убедить его, что он хладнокровный убийца. Режиссер говорил, что ему нравится герой, но он совсем не уверен, что история киллера придется по вкусу публике.
Подготовка к съемкам была основательной. Линклейтер и Глен Пауэлл, второй сценарист и исполнитель главной роли, слушали записи спецопераций Джонсона, чтобы лучше понять персонажа. В ходе прослушивания они были удивлены красочностью и необычностью происходящего, что идеально подходило для кино.
В результате получится незабываемый сюжет боевика. В центре внимания наемный убийца Гэри, который работает в Хьюстоне. Однако на самом деле он сотрудничает с полицией, тем самым помогая ей в поимке заказчиков преступлений. Все идет гладко до момента, когда герой знакомится с очаровательной женщиной, страдающей от нездоровых отношений.
Интересные факты
- Картина выйдет в прокат под несколькими названиями: “Герои и злодеи” и “Наемные убийцы”.
- Слоган фильма довольно интригующий: “Долгожданная встреча самых отмороженных убийц”.
- Статьями Скипа Холландсворта режиссеры вдохновлялись и до этого. В 2011 году под началом Линклейтера вышел фильм “Берни”, который был вдохновлен статьей журналиста за 1998 год.
- Хронометраж фильма чуть менее двух часов – 1 час 53 минуты.