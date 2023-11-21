Каким получился фильм «Хитмэн» о наемном убийце

Совсем скоро, 23 ноября, выйдет фильм, посвященный работе наемного киллера. Впервые “Хитмэна” показали на Венецианском кинофестивале в начале осени, 4 сентября. Потом картину презентовали в Лондоне и Нью-Йорке, и совсем скоро она станет доступна для широкого проката.

© Кадр из фильма "Хитмэн"

В России картина получила название “Наемный убийца”. “Рамблер” рассказывает, о чем будет фильм, и делится несколькими интересными фактами о картине.

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Сюжет

Сценарий фильма основан на статье, которая называется “Наемный убийца”. Написал ее Скип Холландсворт и опубликовал в журнале Texas Monthly в далеком 2001 году. Режиссер Ричард Линклейтер вдохновился историей Гэри Джонсона, предполагаемого наемного убийцы из Хьюстона, который сотрудничал с полицией.

В статье Холландсворта мы видим человека, который умел профессионально маскироваться, чтобы войти в доверие заказчику и убедить его, что он хладнокровный убийца. Режиссер говорил, что ему нравится герой, но он совсем не уверен, что история киллера придется по вкусу публике.

Подготовка к съемкам была основательной. Линклейтер и Глен Пауэлл, второй сценарист и исполнитель главной роли, слушали записи спецопераций Джонсона, чтобы лучше понять персонажа. В ходе прослушивания они были удивлены красочностью и необычностью происходящего, что идеально подходило для кино.

В результате получится незабываемый сюжет боевика. В центре внимания наемный убийца Гэри, который работает в Хьюстоне. Однако на самом деле он сотрудничает с полицией, тем самым помогая ей в поимке заказчиков преступлений. Все идет гладко до момента, когда герой знакомится с очаровательной женщиной, страдающей от нездоровых отношений.

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