Сериал “Не родись красивой” получит продолжение

У сериала “Не родись красивой” появится продолжение, об этом рассказали на презентации телеканала СТС.

Однако пока неизвестно, о чем будет рассказано в сериале. Актерский состав пока тоже не разглашают. Однако на презентации нового сезона был кадр со съемок с Нелли Уваровой, перевоплощенной в Катю Пушкареву.

Сериал “Не родись красивой” – адаптация колумбийского шоу Yo soy Betty, la fea. На родине у него есть продолжение, в котором рассказано о жизни влюбленных героев после свадьбы.

Российская версия сериала “Не родись красивой” выходила на экраны телеканала СТС с 2005 по 2006 год.