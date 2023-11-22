Что известно о продолжении "Аквамена"
"Аквамен" – супергеройский блокбастер с Джейсоном Момоа в главной роли, премьера которого состоялась в ноябре 2018 года.
Фэнтезийный боевик повествует историю получеловека-полуатланта Артура Карри, который должен выяснить, сможет ли он стать царем подводного мира.
В свое время картина получила много положительных отзывов от зрителей и кинокритиков. Кроме того, фильм привлек внимание общественности из-за звездного актерского состава: помимо Момоа ключевые роли в фильме исполнили Эмбер Херд, Уиллем Дефо, Патрик Уилсон и Николь Кидман.
С 2018 года поклонники с нетерпением ждали продолжения киноленты. Подробнее о том, что известно про вторую часть фильма под названием "Аквамен и потерянное царство", читайте в материале "Рамблера".
Сюжет
На днях студия кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала трейлер картины "Аквамен и потерянное царство". Мировая премьера фильма запланирована на 22 декабря 2023 года, хотя ранее говорилось о том, что кинолента выйдет в широкий прокат только в 2024 году.
По сюжету в новой части Аквамену предстоит заключить неожиданный союз для того, чтобы спасти Атлантиду. В противном случае, королевство может погибнуть.
Актеры и скандал
На этот раз к звездному актерскому составу присоединится Бен Аффлек, который исполнит роль Бэтмена.
Несмотря на череду скандалов, актриса Эмбер Херд также появится в новом фильме. Изначально ходили слухи о том, что режиссер Джеймс Ван намеревался уволить Херд из проекта по причине отсутствия химии между ведущими актерами. Однако большинство фанатов фильма сошлись во мнении, что все дело в скандальной репутации Херд, которая была замешана в судебных тяжбах с Джонни Деппом.
По сообщению издания Variety, на увольнении Херд настаивал Джейсон Момоа, который активно поддерживал Деппа в его конфликте с Херд. Однако за актрису вступился знаменитый бизнесмен и изобретатель Илон Маск, который в свое время состоял в отношениях с Эмбер. Маск пообещал уничтожить киностудию Warner Bros., если Херд уволят. После этого звезду все же оставили в проекте.
Подводные сцены
Создатели "Аквамена" обещают удивить зрителей подводными сценами, которые ранее не встречались в кинематографе. Большую ставку режиссер и продюсеры делают на сцены битв под водой, для имитации которых использовались инновационные технологии.
Кроме того, поклонники "Аквамена" смогут насладиться удивительными океанскими пейзажами, полюбоваться морскими обитателями, рифами и коралловыми садами.
И наконец, в фильме будет показано множество затонувших городов и затерянных цивилизаций.