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Выяснилось, почему Уиллема Дефо не будет в «Аквамене 2»

Американский актер Уиллем Дефо не будет участвовать в съемках фильма «Аквамен и потерянное царство». Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Выяснилось, почему Уиллема Дефо не будет в «Аквамене 2»
© РИА Новости

Как рассказал изданию режиссер сиквела Джеймс Ван, актер Уиллем Дефо не смог сниматься в роли Нуйдиса Вулко - наставника Аквамена из-за плотного рабочего графика. Но в ситуации есть и плюсы. Зато получилось расширить роль Атланны, которую исполняет Николь Кидман, она же станет наставником сына в подводном мире.

Напомним, что сюжет сиквел будет разворачиваться вокруг противостояния Аквамена и Черной Манты.

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