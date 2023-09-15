Выяснилось, почему Уиллема Дефо не будет в «Аквамене 2»

Американский актер Уиллем Дефо не будет участвовать в съемках фильма «Аквамен и потерянное царство». Об этом пишет издание Entertainment Weekly .

Как рассказал изданию режиссер сиквела Джеймс Ван, актер Уиллем Дефо не смог сниматься в роли Нуйдиса Вулко - наставника Аквамена из-за плотного рабочего графика. Но в ситуации есть и плюсы. Зато получилось расширить роль Атланны, которую исполняет Николь Кидман, она же станет наставником сына в подводном мире.