Что известно о спин-оффе «Ходячих мертвецов» про Рика Граймса и Мишонн

Премьера сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие», спин-оффа легендарной франшизы телеканала АМС, состоится 25 февраля 2024 года.

В центре сюжета — Рик Граймс и Мишонн, главные герои «Ходячих», которым предстоит снова встретиться и проверить на прочность свои чувства.

Все, что на данный момент известно о сериале «Ходячие мертвецы: Выжившие», — в материале «Рамблера».

Сюжет спин-оффа о Рике и Мишонн

Официальный синопсис сериала гласит: «"Ходячие мертвецы: Выжившие" — эпическая история любви двух героев, которых изменил изменившийся мир. Их разделяет расстояние. Непреодолимая сила. Призраки тех, кем они были. Рик и Мишонн попадают в другой мир, построенный на войне против мертвецов... И, в конечном счете, на войне против живых. Смогут ли они найти друг друга и тех, кем они были, в месте и ситуации, не похожих на те, что они знали раньше? Враги ли они? Любовники? Жертвы? Победители? Живы ли они вообще друг без друга, или они обнаружат, что тоже стали ходячими мертвецами?».

Кто снимается в сериале «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Данай Гурира, появившаяся впервые во втором сезоне «Ходячих мертвецов», не только вернется в роли героини Мишонн, но и выступит одним из создателей спин-оффа.

Эндрю Линкольн снова сыграет шерифа Рика Граймса, превратившегося в охотника на зомби. Рик — главный герой «Ходячих мертвецов», в 9 сезоне он пропал после того, как взорвал мост, чтобы спасти свою семью.

В проекте также примут участие Поллианна Макинтош и Лесли-Энн Брандт. Макинтош появлялась в 7-9 сезонах оригинального сериала и во 2 сезоне спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». В обеих сериалах она играла Джадис, которая когда-то была антагонистом, но в момент своего искупления помогла спасти Рика.

Лесли-Энн Брандт исполнит роль персонажа по имени Перл Торн. Брандт играла роль демонессы Мэйз в сериале «Люцифер».

Как снимали сериал «Ходячие мертвецы: Выжившие»

В 2018 году, после ухода Эндрю Линкольна из сериала, канал AMC объявил о планах снять трилогию фильмов о Рике Граймсе, чтобы объяснить, что произошло с персонажем после того, как его увезли на вертолете Вооруженных сил Гражданской Республики.

После практически полного отсутствия новостей о выходе фильма о Рике Граймсе на выставке Comic-Con в Сан-Диего в 2022 году стало известно, что трилогия фильмов теперь будет представлять собой шестисерийный мини-сериал, посвященный Рику и Мишонн. В финале сериала «Ходячие мертвецы» было показано, что Мишонн разыскивает свою потерянную любовь, но пока неясно, как именно они воссоединятся.

Съемки сериала начались 15 февраля в штате Нью-Джерси и завершились 18 мая. Съемки проходили в двух местах: в Атланте, штат Джорджия, и в Карлстадте, штат Нью-Джерси.

Кто выступил шоураннером сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие»

Скотт М. Гимпл назначен шоураннером нового сериала. Гимпл работает с телевселенной с самого начала создания оригинального сериала в 2011 году и в итоге стал исполнительным продюсером и сценаристом более поздних эпизодов. Он также работал над почти всеми спин-оффами «Ходячих мертвецов».

Когда выйдет новый спин-офф «Ходячих мертвецов»