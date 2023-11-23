Сериалы про женщин-следователей, от которых нельзя оторваться

Сериалы про женщин-следователей давно пользуются популярностью, но с течением лет интерес к ним не ослабевает. Еще бы, ведь подчас героини, расследующие запутанные дела, оказываются гораздо многогранней, чем герои.

Сериалы про женщин-следователей, от которых нельзя оторваться
© Кадр из сериала "Ворона"

Зачастую им нужно не только уделять пристальное внимание своей работе, но также налаживать личную жизнь, воспитывать детей и справляться с другими трудностями.

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Подробнее о лучших сериалах про женщин-следователей читайте в материале "Рамблера".

"Ворона", 2018

Кадр из сериала "Ворона"

Детективный триллер с Елизаветой Боярской в главной роли повествует историю следователя Анны Воронцовой, которую называют Вороной. На протяжении трех недель героиня отказывается возбуждать дело о пропаже популярного фотографа, и вскоре он погибает. Героиню терзают муки совести, и теперь она намерена во что бы то ни стало поставить точку в запутанном деле и найти виновного.

"Мейр из Исттауна", 2021

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"

В центре сюжета – Мейр (Кейт Уинслет), детектив небольшого городка. Героиня привыкла к тому, что в городе ничего не происходит, и чаще всего ей приходится заниматься делами о мелком воровстве и драках пьянчуг в баре. Но внезапно спокойствие городка нарушает жестокое убийство. Мейр тут же берется за расследование, параллельно пытаясь хоть как-то наладить личную жизнь, которая идет под откос.

За роль в этом сериале от HBO Кейт Уинслет удостоилась "Золотого глобуса".

"Скотт и Бейли", 2011

Кадр из сериала "Скотт и Бейли"

В этом британском сериале раскрытием убийств занимаются две женщины – Джанет и Рейчел. Героини работают в манчестерской полиции и раз за разом виртуозно находят виновных даже в самых запутанных делах. Их манера работы существенно отличается от того, как ведут дела их коллеги. Но это только играет героиням на руку.

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"Счастливая долина", 2014

Кадр из фильма "Счастливая долина"

Кэтрин работает сержантом полиции Западного Йоркшира. Как-то раз во время ее дежурства в участок приходит бухгалтер Кевин и рассказывает о преступлении. При этом обо всех деталях герой пытается умолчать.

Вскоре Кэтрин выясняет странные подробности дела. Оказывается, как-то раз Кевин придумал похитить дочь своего начальника и использовать выкуп, чтобы оплатить школу для своих детей. Но мужчина не решился осуществить этот план, в отличие от таинственного злоумышленника.

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