Сериалы про женщин-следователей, от которых нельзя оторваться

Сериалы про женщин-следователей давно пользуются популярностью, но с течением лет интерес к ним не ослабевает. Еще бы, ведь подчас героини, расследующие запутанные дела, оказываются гораздо многогранней, чем герои.

© Кадр из сериала "Ворона"

Зачастую им нужно не только уделять пристальное внимание своей работе, но также налаживать личную жизнь, воспитывать детей и справляться с другими трудностями.

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Подробнее о лучших сериалах про женщин-следователей читайте в материале "Рамблера".

"Ворона", 2018

Кадр из сериала "Ворона"

Детективный триллер с Елизаветой Боярской в главной роли повествует историю следователя Анны Воронцовой, которую называют Вороной. На протяжении трех недель героиня отказывается возбуждать дело о пропаже популярного фотографа, и вскоре он погибает. Героиню терзают муки совести, и теперь она намерена во что бы то ни стало поставить точку в запутанном деле и найти виновного.

"Мейр из Исттауна", 2021

Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"

В центре сюжета – Мейр (Кейт Уинслет), детектив небольшого городка. Героиня привыкла к тому, что в городе ничего не происходит, и чаще всего ей приходится заниматься делами о мелком воровстве и драках пьянчуг в баре. Но внезапно спокойствие городка нарушает жестокое убийство. Мейр тут же берется за расследование, параллельно пытаясь хоть как-то наладить личную жизнь, которая идет под откос.

За роль в этом сериале от HBO Кейт Уинслет удостоилась "Золотого глобуса".

"Скотт и Бейли", 2011

Кадр из сериала "Скотт и Бейли"

В этом британском сериале раскрытием убийств занимаются две женщины – Джанет и Рейчел. Героини работают в манчестерской полиции и раз за разом виртуозно находят виновных даже в самых запутанных делах. Их манера работы существенно отличается от того, как ведут дела их коллеги. Но это только играет героиням на руку.

"Счастливая долина", 2014

Кадр из фильма "Счастливая долина"

Кэтрин работает сержантом полиции Западного Йоркшира. Как-то раз во время ее дежурства в участок приходит бухгалтер Кевин и рассказывает о преступлении. При этом обо всех деталях герой пытается умолчать.