5 самых ожидаемых российских фильмов 2024 года

Российский кинематограф за последние несколько лет сильно изменился. Выходит все больше качественных отечественных картин. Некоторые из них зрители ждут не меньше иностранных проектов.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперед», 2024 год

Рассказываем о самых ожидаемых в 2024 году российских фильмах.

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«Бременские музыканты»

Российский кинематограф принялся экранизировать классику советской мультипликации. Одним из таких проектов стал фильм «Бременские музыканты». Зрителей первым делом привлекло в этом фильме участие известных актеров. Главные роли в нем исполняют Тихон Жизнеский и Валентина Ляпина. Компанию им составили Сергей Бурунов, Ирина Горбачева, Констатин Хабенский и другие артисты.

Картина расскажет о трубадуре, который влюбляется в прекрасную принцессу, но та внезапно исчезает из дворца. Музыкант и члены его группы должны будут отыскать девушку и написать действительно запоминающуюся музыку, чтобы порадовать ее отца-короля.

Дата премьеры: 1 января 2024 года.

«Мастер и Маргарита»

Кадр из фильма «Мастер и Маргарита», 2024 год.

Роман Михаила Булгакова пережил несколько экранизаций в самое разное для отечественного кинематографа время. К каждой из этих версий у зрителей были свои претензии. Однако новая картина создавалась в пору, когда российский кинопром знает и умеет больше, чем когда-либо до этого.

Кресло режиссера занял Михаил Локшин, ранее снявший всего четыре фильма. Самой известной из его работ стали «Серебряные коньки». Роль Маргариты исполнила звезда сериала «Кровавая барыня» Юлия Снигирь. Мастера сыграл супруг актрисы Евгений Цыганов. Воланда на больших экранах оживит немецкий актер Аугуст Диль.

Дата премьеры: 25 января 2024 года

«Летучий корабль»

Изначально «Летучий корабль» был народной сказкой, пока в 1979 году не вышел мультфильм по ней. В 2024 году зрителей ожидает полноценная экранизация известной нескольким поколениям зрителей истории.

Фильм снял режиссер нашумевшего фильма «Стрельцов» Илья Учитель. Главные роли достались молодым актерам Александру Метелкину и Ксении Трейстер. Водяного в картине сыграет сам Сергей Гармаш.

Дата премьеры: 7 марта 2024 года.

«Сто лет тому вперед»

Кадр из фильма «Сто лет тому вперед», 2024 год.

В советскую эпоху повесть Кира Булычева «Сто лет тому вперед» экранизировали дважды. Однако сегодня, учитывая развитие технологий, новая версия должна заметно отличаться от предыдущих.

Дата премьеры: 18 апреля 2024 года.

«Майор Гром: Игра»

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», 2021 год.

Первый фильм о петербургском полицейском вышел в 2021 году. Зритель отметил качественный видеоряд и сделанные на высоком уровне визуальные эффекты. Картина стала настоящим кинособытием в отечественной индустрии.

Дата премьеры: 2024 год.