5 ожидаемых кинокомиксов 2024 года

После завершения «Мстителей» в 2019 году эксперты стали предрекать кинокомиксам скорый закат. Предполагалось, что зритель не захочет следить за историями, в которых не участвует Железный человек. Однако киноманы по сей день несут деньги в кассы, чтобы посмотреть на приключения мужчин и женщин в цветастых трико.

© Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», 2021 год

Рассказываем, какие экранизации графических романов в 2024 году ожидают больше остальных.

Видео дня

«Дэдпул 3»

Кадр из фильма «Дедпул 2», 2018 год.

Первый фильм о супергерое сомнительных доблести и чести вышел в 2016 году. Персонаж выделялся тем, что не стеснялся сальных шуточек и не спешил казаться образцом морали. Зрители проголосовали за продолжение истории звонкой монетой.

В 2024 году выйдет уже третья картина о наемнике Уэйде Уилсоне, пострадавшем в ходе жутких научных экспериментов.

Поклонникам комиксов триквел интересен тем, что в нем появится Хью Джекман. Актер согласился вновь сыграть Росомаху лишь для этого проекта. Фанаты впервые увидят артиста в костюме Росомахи из комиксов, ведь ранее актер его не надевал. Создатели предыдущих фильмов с его участием в образе супергероя считали, что костюм персонажа выглядит несерьезно.

Дата премьеры в мире: 8 ноября 2024 года.

«Веном 3»

Кадр из фильма «Веном 2», 2021 год.

Первый фильм о Веноме с Томом Харди вышел в 2018 году. Критики отметили слабый сюжет и далеко не лучшие визуальные эффекты. Тем не менее картина собрала достаточно для того, чтобы авторам дали зеленый свет для второй части, вышедшей в 2021 году. Ее зрители восприняли чуть прохладнее, но третий фильм все же получил «добро» от кинобоссов.

Вновь Том Харди примерит костюм Венома уже летом 2024 года. Поклонники предполагают, что на этот раз не обойдется без появления Человека-паука в образе Тома Холланда. Известно, что третий фильм про дружелюбного соседа завершился сценой после титров, где Эдди Брок, носитель Венома, узнает о существовании параллельных вселенных, а также о том, что за маской Человека-паука скрывается Питер Паркер. Возможно, именно в третьей части два культовых противника вновь встретятся.

Дата премьеры в мире: 12 июля 2024 года.

«Джокер 2»

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», 2024 год.

«Джокер» c Хоакином Фениксом увидел свет в 2019 году. Картина покорила зрителей серьезностью. На этот раз в центре кинокомикса был вовсе не картинный суперзлодей, а человек с ментальным расстройством. Таким образом фильм, призванный в первую очередь развлекать, поднял важную в современном обществе тему.

Продолжение истории о мстительном клоуне выйдет осенью 2024 года. Картина получила название «Джокер: Безумие на двоих». В сиквеле появится возлюбленная героя — психиатр Харлин Квинзель в исполнении Леди Гаги. По сюжету она станет напарницей Джокера по имени Харли Квин.

Дата премьеры в мире: 4 октября 2024 года.

«Человек-Паук: За пределами вселенных»

Кадр из мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных», 2023 год.

На мультсериале о Человеке-Пауке выросло несколько поколений зрителей. Однако мало кто мог предугадать успеха полнометражного мультфильма. Тем более если главным героем станет темнокожий подросток Майлз Моралес, а не сам Питер Паркер. Но авторы решили рискнуть, выпустив в 2018 году мультик «Человек-паук: Через вселенные». Картина имела невероятный успех, за что получила сиквел «Человек-паук: Паутина вселенных», ставший хитом в 2023 году.

Весной 2024 года зритель увидит заключительную часть приключений Майлза Моралеса, Питера Паркера и других Человеков-пауков из разных вселенных. В картине «Человек-паук: За пределами вселенных» нам покажут, чем же закончилась история Майлза Моралеса, который, как выяснилось, является своего рода аномалией.

Дата премьеры в мире: 28 марта 2024 года.

«Майор Гром: Игра»

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор», 2021 год.

Первый полнометражный фильм о майоре Громе не мог похвастаться большими сборами. Но его хвалили за красивые съемки и визуальные эффекты. Этого хватило, чтобы картина обзавелась массой фанатов в интернете, благодаря моральной поддержке которой и приняли решение снять продолжение.

Новый фильм о петербургском полицейском Игоре Громе обещает запутанный сюжет и неоднозначных героев. Поклонники первоисточника пишут, что комикс «Майор Гром: Игра» отличается интересным развитием событий. Кроме того, предполагается, что в сиквеле зритель увидит темную сторону самого Грома.

Дата премьеры в мире: 2024 год.