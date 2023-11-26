Что покажут в «Веноме 3»

Третий фильм о пришельце из космоса с большим трудом пробирается к зрителям. Первые две части не слишком порадовали фанатов, но из-за хороших сборов кинобоссы дали зеленый свет продолжению серии.

© Кадр из фильма «Веном 2», 2021 год.

Затем началась забастовка актеров, из-за чего выход фильма «Веном 3» пришлось отложить. Однако в итоге картина получила дату релиза. С лета 2024 года премьеру перенесли на осень того же года. На данный момент проект еще не обзавелся трейлером. Тем не менее интернет полнится мнениями о том, что покажут в новом фильме о симбиоте.

Видео дня

О том, что покажут в фильме «Веном 3», читайте в нашем материале.

Кто снимает «Веном 3»

Кресло режиссера третьего фильма о Веноме заняла Келли Марсел. Ранее она писала сценарий для таких картин, как «50 оттенков серого» и «Круэлла». Что касается сценария новой части об одном из врагов Человека-паука, то к нему приложил руку исполнитель главной роли Том Харди.

Продюсированием проекта занимается Ави Арад. Он известен работой над такими культовыми картинами, как «Человек-паук» 2002 года, «Железный человек» 2008 года и «Люди Икс» 2000 года.

Что покажут в «Веном 3»

Авторы держат в секрете детали сюжета третьего фильма о Веноме. Однако поклонники кинокомикса активно строят догадки о развитии событий в новой части франшизы о жидком монстре.

Второй фильм о Веноме заканчивался его поединком с Карнажем.

После него выяснилось, что один из героев выжил, хотя ранее получил серьезные ранения. Пользователи интернета предполагают, что того спас симбиот, но не Веном или Карнаж, а Токсин. Возможно, в «Веноме 3» зрителям покажут историю противостояния Венома и Токсина.

Кроме того, внимательные зрители помнят сцену после титров фильма «Веном 2». Там Эдди Брок узнал, что существуют другие вселенные. В них также есть люди с суперспособностями. Показанный эпизод связывает историю о Веноме с событиями из картины «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом.

Кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой», 2021 год.

Предполагется, что в третьем фильме о Веноме зрители увидят знакомство Эдди Брока и симбиота с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда. Этот момент особенно ждут давнишние поклонники «паука», потому как Веном по канону является одним из главных его противников.

Впрочем, помимо Человека-паука и Токсина, у Венома есть все шансы повстречать еще массу злодеев. Его антагонистом может стать бог симбиотов Кналл, чья сила в много раз превышает ту, что есть у Венома.

Действие «Веном 3», как предполагают пользователи социальных сетей, развернется в Мексике. Причем не в обычный период, а в День мертвых, когда местные чтят память усопших. К такому выводу пришли поклонники после утечки в СМИ кадров со съемок третьей части о Веноме. На них было видно, что действие разворачивается в период традиционного в Мексике праздника.

Премьера «Веном 3» состоится в мире 8 ноября 2024 года. Дата российского релиза пока неизвестна.