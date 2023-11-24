Сериал-пазл с невероятной завязкой: "Тела"

С наступлением холодов мы все больше стремимся проводить вечера у телевизора с кружкой горячего чая. Особенно приятно, когда для просмотра попадается что-то по-настоящему увлекательное.

© Кадр из сериала "Тела"

"Рамблер" расскажет о необычном сериале, который сделан как пазл — вы разгадываете его с каждым шагом и получаете невероятное удовольствие.

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О чем сериал

У сериала "Тела" от Netflix необычная захватывающая развязка: три лондонских детектива в разные времена (в 1990, 1941 и 1890 году) находят тела одного и того же мужчины с пулевым ранением в глазу в одном и том же переулке. Согласитесь, звучит интригующе?

Так, сериал начинается в 90-х с того, что Шахара Хасан (Амака Окафор), лондонский сержант-детектив, участвует в преследовании посреди ультраправого митинга и натыкается на тело на улице Лонгхарвест-лейн.

Затем показаны сюжеты из других временных отрезков. В 1941 году детектив (Уайтмен Джейкоба Форчун-Ллойда) в охваченном бомбежкой Лондоне получает загадочный звонок и отправляется на Лонгхарвест-лейн. Там, посреди проливного ливня, он находит тело.

В 1890 году детектива Уайтчепела (Хиллингхед Кайла Соллера ) вызывают в переулок на Лонгхарвест-лейн, где он находит то же самое тело.

Да-да, это одно и то же тело. Прострелен глаз, но пули не обнаружено.

Позже мы видим, что в 2053 году в Лондоне, который контролируется «командиром» (Стивен Грэм), шикарный электромобиль детектива (Шира Хаас) выходит из строя в окрестностях того же самого переулка. Там она находит то же самое тело.

Итак, это четыре детектива за четыре периода времени и одно тело. Работая над романом покойного Си Спенсера, создатель «Тел» Пол Томалин эффективно перемещается между четырьмя сюжетными линиями, поддерживая интерес к каждой из них. Природа Лондона как города, где прошлое и настоящее пересекаются на каждом переулке, позволяет легко переходить между периодами, а постановка и костюмы сохраняют каждый период правдоподобным.

При этом решающую роль играют актеры. Например, Шира Хаас, впечатлившая зрителей в сериале Netflix «Неортодоксальная», особенно хороша в контексте этой работы. Ей предстоит убедительно сыграть персонажа, вынужденного делать выбор. И она делает это искренне, так, что мы не видим фальши.

Отзывы зрителей

Публика приняла сериал с восторгом. Многие заинтересовались развязкой и сразу же погрузились в сюжет, а другие собирали его как пазл.

"Каждую серию получаешь кусочек общей картины и начинаешь гадать, что же происходит. "Тела" - отличный пример такого подхода. Даже когда кажется, что уже все понятно, сериал подливает масла в огонь и находит, чем заинтересовать";

"Истории все детективов прописанные и цельные. В каждой заявлена своя проблематика, но при этом герои объемные и противоречивые";