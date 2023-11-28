Фильм «Служебный роман» сегодня считается классикой советского кинематографа. Но в свое время это был просто очередной проект Эльдара Рязанова. Фильм пережил многое: замену актера главной мужской роли и съемки сцены, которой не было в сценарии.

О том, каким изначально должен был быть фильм, читайте в нашем материале.

Кто должен был сыграть Новосельцева

В умах нескольких поколений россиян Новосельцевым может быть только Андрей Мягков и никто больше. Но на самом исполнить эту роль мог другой артист. Известно, что Олег Басилашвили мечтал заполучить эту работу. Он считал себя идеальным кандидатом для нее.

Олег Басилашвили даже специально похудел, чтобы выглядеть менее статусно. Но из-за необходимости постоянно мотаться из Санкт-Петербурга в Москву артист все же предложил поменять их с Мягковым местами.

Эльдар Рязанов отдал роль Новосельцева Андрею Мягкову. В тот момент артист буквально страдал от того, что зрители знают его в первую очередь как Женю Лукашина из «Иронии Судьбы». Актер нуждался в новом персонаже, который поможет перебить славу предыдущего героя.

Олег Басилашвили, несмотря на то, что сам хотел роль Новосельцева, согласился, что каст подобрали лучшим образом. Сам он сыграл в картине Самохвалова. Эта роль стала одной из самых ярких в его актерской карьере.

Муж Верочки

Кадр из фильма «Служебный роман», 1977 год.

Секретарша Людмилы Прокофьевны, как известно, была замужем. Изначально ее благоверный работал там же, где и героиня, появляясь иногда в кадре. Однако зритель так и не увидел его в фильме. А все потому что экранный суженый Лии Ахеджаковой в период работы над проектом получил травму глаза. Игравший его Александр Фатюшин не смог сниматься и персонажа убрали.

Супруг Верочки фигурирует в сюжете как голос из телефонной трубки. Изначально он принадлежал исполнителю роли ее благоверного. Но после того, как артист слег, персонажа переозвучил тот же Олег Басилашвили. Фатюшин появился в картине всего раз, причем в массовке.

Скандальная сцена

Эльдар Рязанов изначально видел в роли Людмилы Прокофьевны Алису Фрейндлих. Актриса в тот момент имела славу среди театралов. Киноманам она была менее известна, получая далеко не главные роли. «Служебный роман» стал для нее настоящим прорывом.

В картине Эльдара Рязанова актриса не просто создала образ «любимой Мымры». Она импровизировала, и часто это создавало сцены, которых не было в оригинальном сценарии. Один из таких эпизодов — ссора Людмилы Прокофьевны с Новосельцевым.

После фильма о буднях статистического бюро Алиса Бруновна проснулась знаменитой. Постановщики отмечали, как легко ей дается импровизировать в кадре, создавая не только новые реплики, но целые сцены. В СМИ артистку прозвали королевой импровизации.