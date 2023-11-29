4 самых небанальных новогодних фильма
До новогодней ночи остались считанные недели. Впереди еще целый декабрь, но, несмотря на это, многие люди уже погружаются в волшебную атмосферу праздников – украшают дом, выбирают подарки близким, готовят любимые лакомства и, конечно, пересматривают новогодние фильмы.
Кто-то обожает смотреть давно привычные киноленты, а кто-то из года в год ищет чего-то нового. Если вы относитесь ко второй категории людей, присмотритесь к фильмам из нашей подборки – здесь мы собрали самые небанальные новогодние фильмы.
Подробнее читайте в материале "Рамблера".
"8 женщин", 2001
Детектив-мюзикл от знаменитого французского режиссера Франсуа Озона, удостоившийся двух статуэток Берлинского кинофестиваля.
Действие картины разворачивается во время Рождества во французской глубинке, занесенной снегом. В доме собирается семья, чтобы встретить праздник вместе, но торжество омрачает трагическое известие. Хозяин дома убит, и теперь восемь близких ему женщин должны найти виновного.
Ситуацию осложняет то, что каждая героиня под подозрением, ведь у каждой был мотив для убийства.
"Долгое падение", 2013
Четверо незнакомцев встречаются накануне Нового года на крыше лондонского небоскреба. У каждого героя одна и та же цель – покончить с собой. Однако внезапно образовавшаяся очередь в мир иной заставляет их заключить пакт – герои решают дожить до Дня Святого Валентина и прожить оставшиеся 1,5 месяца по полной.
"Осторожно, заложник!", 1994
Грабитель Гас спасается от погони и внезапно принимает импульсивное решение – ворваться в первый попавшийся дом и взять в заложники его обитателей. Жертвами Гаса становятся на первый взгляд обыкновенные муж и жена, но вскоре герою станет очевидно, что в заложниках находится он сам.
Супруги не прекращают ссориться друг с другом, и вдобавок к этому к их склокам присоединяются вздорные свекровь, сестра и сын. Чтобы хоть как-то спастись, грабителю нужно примирить семью.
"Гремлины", 1984
Горе-изобретатель отправляется в Чайнатаун в поисках подарка для своего сына. Герой находит очаровательного пушистого могвая и сразу же забирает его домой. Но когда Гизмо (такую кличку семья дает новому другу) намокает, от него отпочковываются еще пять могваев, которые готовы превратить жизнь городка в настоящее безумие.