Стартовали съемки новогоднего выпуска новых «Папиных дочек»
Онлайн-кинотеатр START и СТС объявили о начале съемок новогоднего выпуска новых «Папиных дочек».
Хронометраж эпизода — более часа. Время действия серии — через несколько часов после финального эпизода первого сезона перезапуска сериала.
«Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники», — говорит сценарист сериала Павел Брусочкин.
В новогодней серии Аллигатор (Александр Олешко) предложит Венику и его дочкам отправиться бесплатно на Мальдивы, но отец семейства откажется от такого щедрого подарка. Веник решит собрать дочерей, Машу, и Тамару с соседом Борей в подмосковном пятизвездочном отеле. Как и всегда, что-то пойдет не по плану.
Роли сыграли Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.
Ранее «Рамблер» объяснял, почему Дарья Мельникова, назвавшая «Папины дочки» рабством, вернулась в сериал.