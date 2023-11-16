Стартовали съемки новогоднего выпуска новых «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр START и СТС объявили о начале съемок новогоднего выпуска новых «Папиных дочек».

Стартовали съемки новогоднего выпуска новых «Папиных дочек»
© СТС/онлайн-кинотеатр START

Хронометраж эпизода — более часа. Время действия серии — через несколько часов после финального эпизода первого сезона перезапуска сериала.

«Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники», — говорит сценарист сериала Павел Брусочкин.

СТС/Онлайн-кинотеатр START

В новогодней серии Аллигатор (Александр Олешко) предложит Венику и его дочкам отправиться бесплатно на Мальдивы, но отец семейства откажется от такого щедрого подарка. Веник решит собрать дочерей, Машу, и Тамару с соседом Борей в подмосковном пятизвездочном отеле. Как и всегда, что-то пойдет не по плану.

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Роли сыграли Филипп Бледный, Мирослава Карпович, Татьяна Орлова, Александр Олешко, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Алексей Демидов и другие.

Ранее «Рамблер» объяснял, почему Дарья Мельникова, назвавшая «Папины дочки» рабством, вернулась в сериал.

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