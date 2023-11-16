Стартовали съемки новогоднего выпуска новых «Папиных дочек»

Хронометраж эпизода — более часа. Время действия серии — через несколько часов после финального эпизода первого сезона перезапуска сериала.

«Московская зима бывает разной, не всегда праздничной, но в нашем мини-фильме хочется показать красивую снежную зиму, семейные уют и тепло, которые все мы ждем в праздники», — говорит сценарист сериала Павел Брусочкин.

В новогодней серии Аллигатор (Александр Олешко) предложит Венику и его дочкам отправиться бесплатно на Мальдивы, но отец семейства откажется от такого щедрого подарка. Веник решит собрать дочерей, Машу, и Тамару с соседом Борей в подмосковном пятизвездочном отеле. Как и всегда, что-то пойдет не по плану.