Как снимали фильм «Карнавальная ночь»

Фильм «Карнавальная ночь» более полувека считается одним из символов Нового года в России. Ее наряду с «Иронией судьбы» традиционно включают при нарезке салатов к главному празднику. Но кто бы мог подумать, что культовая картина создавалась в столь стрессовых для ее авторов условиях.

© Кадр из фильма «Карнавальная ночь», 1956 год.

О том, как прошло создание сценарного дебюта Эльдара Рязанова, читайте в нашем материале.

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Слабый сценарий

До «Карнавальной ночи» Эльдар Рязанов снимал в основном документальные фильмы. Он хотел освоить художественный жанр. А самой большой мечтой молодого постановщика было сделать драму «Встречи на Камчатке». «Карнавальная ночь» кинематографиста сначала совсем не привлекла. История казалась ему недоработанной и со сломанной фабулой сюжета.

До того, как попасть в руки к Эльдару Рязанову, сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова несколько лет пылился на полках «Мосфильма». Эльдару Александровичу, до этого работавшему над сценариями лишь в качестве соавтора, пришлось доводить текст до ума самостоятельно. Директор студии настоял на том, чтобы Рязанов работал именно над этим проектом.

Вульгарная Гурченко

Кадр из фильма «Карнавальная ночь», 1956 год.

На главную женскую роль «Карнавальной ночи» пробовались многие претендентки. Но все было не то. Даже молодая Людмила Гурченко провалила первые пробы. Эльдару Рязанову не нравилось, как та двигается и ведет себя. Режиссер находил молодую актрису слишком вульгарной и кривляющейся.

Ситуацию спас Иван Пырьев, директор «Мосфильма». Он встретил Людмилу Гурченко в коридорах студии и отвел ее к Эльдару Рязанову, велев тому снимать. Съемочная группа на тот момент устала от неопытной актрисы, но Пырьева послушалась. Так студентка получила роль, которая сделала ее знаменитой на весь СССР.

Разгром на худсовете

На суд художественного совета представили смонтированные отрывки из «Карнавальной ночи». Чиновники пришли в ужас от увиденного, называя картину вульгарной и пошлой. Они буквально разнесли работу Эльдара Рязанова в пух и прах.

Неизвестно, как бы сложилась судьба фильма, если бы не Михаил Ромм. Он пользовался огромным уважением в советском кинематографе, поэтому даже члены худсовета не решались с ним спорить. Михаила Ромма повеселили отрывки из будущей новогодней комедии и он встал на защиту молодого коллеги. Благодаря ему «Карнавальную ночь» в итоге утвердили без единого замечания.

Кроме худсовета Эльдару Рязанову мешал творить сам Иван Пырьев, навязавший ему Гурченко на главную женскую роль. Он постоянно комментировал молодого постановщика и давал ему советы. Режиссер «Карнавальной ночи» внимательно слушал, кивал, но делал по своему. Иван Пырьев прозвал его за это тихим упрямцем.