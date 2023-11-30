Вуди Аллену 88: лучшие фильмы и неожиданные факты о причудливом режиссере

Режиссер Вуди Аллен, четырехкратный обладатель премии «Оскар», 30 ноября празднует 88-летие! "Рамблер" расскажет о лучших фильмах Аллена и неожиданных фактах из его жизни.

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После многих лет работы автором шуток и стендап-комиком Аллен перешел к кинопроизводству, написав такие сценарии, как «Что нового, киска?» (1965) и снимаясь в таких фильмах, как «Казино Рояль» (1967). Его первой работой в качестве режиссера стал комедийный японский шпионский триллер «Что случилось, тигровая лилия?» (1966).

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Вуди Аллен, каким мы его знаем, появился в 1969 году в фарсовом псевдодокументальном фильме «Хватай деньги и беги» (1969), снятом, когда ему было 34 года. Успех этого фильма привел к появлению ряда получивших признание критиков абсурдистских комедий, в том числе «Бананы» (1971) и «Спящий» (1973).

Он зарекомендовал себя как выдающийся режиссер благодаря романтической комедии «Энни Холл» (1977), которая получила «Оскар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий (совместно с Маршаллом Брикманом) и лучшую женскую роль (Дайан Китон). Зрелый фильм с веселым взглядом на неудавшиеся отношения, продемонстрировал талант Аллена рассказывать проницательные истории о состоянии человека, на фоне Нью-Йорка и джаза.

Полночь в Париже (2011)

Аллен получил «Оскар» за написание этой романтической оды городу огней. Оуэн Уилсон играет ностальгирующего сценариста, отдыхающего в Париже со своей невестой (Рэйчел МакАдамс ). Он внезапно оказывается перенесенным в 1920-е годы, где знакомится и общается с такими людьми, как Эрнест Хемингуэй ( Кори Столл ), Гертруда Стайн ( Кэти Бейтс ) и Сальвадор Дали ( Эдриан Броуди ). «Полночь в Париже» стала огромным хитом, собрав больше, чем любая из предыдущих работ Аллена. Помимо победы за "Оскар" в номинации за лучший сценарий, он был номинирован за режиссуру, а также в категории "Лучший фильм".

Жасмин (2013)

«Жасмин» рассказывает о светской львице из Нью-Йорка (Кейт Бланшетт), чья жизнь выходит из-под контроля, когда она переезжает в Сан-Франциско, чтобы остаться со своей сестрой (Салли Хокинс) после нее. Бланшетт получила заслуженный «Оскар» за лучшую женскую роль Жасмин, женщины, настолько погрязшей в отрицании и заблуждениях, что она едва замечает хаос, который она сеет. Здесь Аллен снова был номинирован на «Оскар» за оригинальный сценарий.

Вики Кристина Барселона (2008)

В последние годы Аллен покинул Нью-Йорк, чтобы путешествовать по Европе, и благодаря этому его творчество процветало. В «Вики Кристине Барселоне» он отправляется в Испанию, чтобы снять чувственную и сатирическую историю о двух студентках колледжа (Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл ), которые попадают под чары харизматичного художника (Хавьер Бардем) во время летней поездки за границу. Пенелопа Крус получила «Оскар» в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль вспыльчивой, нестабильной бывшей жены Бардема, которая усложняет его новый роман. Несмотря на то, что Аллен выиграл «Золотой глобус» за лучший комедийный/музыкальный фильм и получил заявку WGA, на «Оскаре» его не отметили. При этом фильм был настолько красив и эксцентричен, что его разобрали на цитаты, отрывки и кадры.

Неожиданные факты о Вуди Аллене

Скорее всего вы не знали об этих фактах из жизни причудливого режиссера.

Стендап-комик

До того, как Вуди Аллена наняли для написания комедии 1965 года «Что нового, киска?», он уже некоторое время пробовал себя в стендап-комедии. Он выступал в небольших клубах Нью-Йорка, оттачивая свое мастерство и развивая свой уникальный стиль юмора. Его тяжелая работа окупилась, когда его наняли написать сценарий к фильму, который имел большой успех и положил начало его карьере сценариста и режиссера.

Икона джазового кларнета

Вуди Аллен – известный джазовый кларнетист, регулярно выступающий на небольших площадках. Он был особенно известен своими выступлениями по понедельникам вечером в отеле Carlyle, где он уже много лет является постоянным музыкантом. Его музыку хвалят за уникальное сочетание традиционного джаза и современной импровизации, а его выступления всегда с нетерпением ждут поклонники джаза.

Режиссер, который не смотрит свои фильмы