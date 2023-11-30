Вуди Аллену 88: лучшие фильмы и неожиданные факты о причудливом режиссере
Режиссер Вуди Аллен, четырехкратный обладатель премии «Оскар», 30 ноября празднует 88-летие! "Рамблер" расскажет о лучших фильмах Аллена и неожиданных фактах из его жизни.
После многих лет работы автором шуток и стендап-комиком Аллен перешел к кинопроизводству, написав такие сценарии, как «Что нового, киска?» (1965) и снимаясь в таких фильмах, как «Казино Рояль» (1967). Его первой работой в качестве режиссера стал комедийный японский шпионский триллер «Что случилось, тигровая лилия?» (1966).
Вуди Аллен, каким мы его знаем, появился в 1969 году в фарсовом псевдодокументальном фильме «Хватай деньги и беги» (1969), снятом, когда ему было 34 года. Успех этого фильма привел к появлению ряда получивших признание критиков абсурдистских комедий, в том числе «Бананы» (1971) и «Спящий» (1973).
Он зарекомендовал себя как выдающийся режиссер благодаря романтической комедии «Энни Холл» (1977), которая получила «Оскар» за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий (совместно с Маршаллом Брикманом) и лучшую женскую роль (Дайан Китон). Зрелый фильм с веселым взглядом на неудавшиеся отношения, продемонстрировал талант Аллена рассказывать проницательные истории о состоянии человека, на фоне Нью-Йорка и джаза.
Полночь в Париже (2011)
В ролях: Кэти Бейтс, Эдриан Броуди, Карла Бруни, Марион Котийяр, Рэйчел МакАдамс, Майкл Шин, Оуэн Уилсон, Элисон Пилл, Том Хиддлстон, Кори Столл, Леа Сейду.
Аллен получил «Оскар» за написание этой романтической оды городу огней. Оуэн Уилсон играет ностальгирующего сценариста, отдыхающего в Париже со своей невестой (Рэйчел МакАдамс ). Он внезапно оказывается перенесенным в 1920-е годы, где знакомится и общается с такими людьми, как Эрнест Хемингуэй ( Кори Столл ), Гертруда Стайн ( Кэти Бейтс ) и Сальвадор Дали ( Эдриан Броуди ). «Полночь в Париже» стала огромным хитом, собрав больше, чем любая из предыдущих работ Аллена. Помимо победы за "Оскар" в номинации за лучший сценарий, он был номинирован за режиссуру, а также в категории "Лучший фильм".
Жасмин (2013)
В ролях Алек Болдуин, Кейт Бланшетт, Луи Си Кей, Бобби Каннавале, Эндрю Дайс Клэй, Салли Хокинс, Питер Сарсгаард, Майкл Стулбарг.
«Жасмин» рассказывает о светской львице из Нью-Йорка (Кейт Бланшетт), чья жизнь выходит из-под контроля, когда она переезжает в Сан-Франциско, чтобы остаться со своей сестрой (Салли Хокинс) после нее. Бланшетт получила заслуженный «Оскар» за лучшую женскую роль Жасмин, женщины, настолько погрязшей в отрицании и заблуждениях, что она едва замечает хаос, который она сеет. Здесь Аллен снова был номинирован на «Оскар» за оригинальный сценарий.
Вики Кристина Барселона (2008)
В ролях: Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Скарлетт Йоханссон, Патриша Кларксон, Кевин Данн, Ребекка Холл, Крис Мессина.
В последние годы Аллен покинул Нью-Йорк, чтобы путешествовать по Европе, и благодаря этому его творчество процветало. В «Вики Кристине Барселоне» он отправляется в Испанию, чтобы снять чувственную и сатирическую историю о двух студентках колледжа (Скарлетт Йоханссон и Ребекка Холл ), которые попадают под чары харизматичного художника (Хавьер Бардем) во время летней поездки за границу. Пенелопа Крус получила «Оскар» в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль вспыльчивой, нестабильной бывшей жены Бардема, которая усложняет его новый роман. Несмотря на то, что Аллен выиграл «Золотой глобус» за лучший комедийный/музыкальный фильм и получил заявку WGA, на «Оскаре» его не отметили. При этом фильм был настолько красив и эксцентричен, что его разобрали на цитаты, отрывки и кадры.
Неожиданные факты о Вуди Аллене
Скорее всего вы не знали об этих фактах из жизни причудливого режиссера.
Стендап-комик
До того, как Вуди Аллена наняли для написания комедии 1965 года «Что нового, киска?», он уже некоторое время пробовал себя в стендап-комедии. Он выступал в небольших клубах Нью-Йорка, оттачивая свое мастерство и развивая свой уникальный стиль юмора. Его тяжелая работа окупилась, когда его наняли написать сценарий к фильму, который имел большой успех и положил начало его карьере сценариста и режиссера.
Икона джазового кларнета
Вуди Аллен – известный джазовый кларнетист, регулярно выступающий на небольших площадках. Он был особенно известен своими выступлениями по понедельникам вечером в отеле Carlyle, где он уже много лет является постоянным музыкантом. Его музыку хвалят за уникальное сочетание традиционного джаза и современной импровизации, а его выступления всегда с нетерпением ждут поклонники джаза.
Режиссер, который не смотрит свои фильмы
Вуди Аллен — известный режиссер, снявший более 50 фильмов, отказывается смотреть их после выхода. При этом большинство режиссеров всегда смотрят свои фильмы и анализируют реакцию зрителей. Аллен, однако, заявил, что предпочитает перейти к следующему проекту и не зацикливаться на прошлом. Он считает, что просмотр его собственных фильмов будет слишком отвлекать его от творческого процесса.