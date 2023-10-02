Американский режиссер Вуди Аллен объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

Знаменитый постановщик признался, что устал искать финансирование на свои проекты. По словам Аллена, он всегда самостоятельно собирал деньги для съемок своих картин, но в последнее время делать это стало труднее.

Заключительной картиной в фильмографии Аллена стал фильм "Великая ирония".

Не так давно режиссер оказался в центре сексуального скандала: падчерица обвинила его в домогательствах. Однако, по словам Аллена, для него не столь важно, как дурная слава отразится на его биографии:

"Надеюсь, что меня не запомнят вовсе. Для Шекспира ведь не имеет значения, как именно мы его помним".