Кино недели: комедия-абсурд с Дженнифер Гарнер «Семейный обмен»

30 ноября состоится премьера комедии Netflix с Дженнифер Гарнер "Семейный обмен". "Рамблер" расскажет, стоит ли выделять на него уютный вечер.

© Кадр из фильма "Семейный обмен"

За прошедшие годы на большом экране вышло немало сюжетов об обмене тел, но ни одна из них не зашла так далеко, как попытается сделать "Семейный обмен".

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Сюжет

В фильме рассказывается о жизни Билла ( Эд Хелмс ) и Джесс Уокер ( Дженнифер Гарнер ). Супруги обеспокоены тем, что их семья может развалиться по мере взросления их детей. Им кажется, что между всеми членами семьи слишком большая эмоциональная дистанция. Тогда Билл и Джесс решают пойти к астрологу и после этого их жизнь переворачивается с ног на голову. В одночасье члены семьи меняются телами, но самое интересное, что в отличие от «Чумовой пятницы», в которой в переходном периоде участвовали только мать и дочь, здесь все члены семьи просыпаются в чужом теле. И даже собака!

И что еще хуже чудо случается в важный для всех день! Собеседование в колледже, возможность продвижения по службе, проба в футболе и возможная сделка со звукозаписывающей компанией - все это запланировано для Уокеров на одно и то же время, и еще неизвестно, смогут ли они присутствовать на всех своих встречах, после такого "переворота".

Команда

Молодые актеры, сыгравшие в картине, уже доказали свой талант: например, юная Эмма Майерс уже блистала в сериале «Уэнсдей», одном из самых популярных шоу 2022 года.

А вот «отец семейства" Эд Хелмс стал популярным после того, как присоединился к актерскому составу «Офиса». Позже он стал еще популярнее, когда появился в комедии «Мальчишник в Вегасе». Дженнифер Гарнер же уже давно горит на вершине голливудского Олимпа и в то же время уже готовится к долгожданному возвращению во вселенную Marvel, повторив свою роль Электры в третьей части «Дэдпула».