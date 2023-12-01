Почему «Доктор Кто» так популярен: в этом году сериалу исполнилось 60 лет
Первые серии британского шоу «Доктор Кто» вышли в 1963 году. Сегодня это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он насчитывает десятки сезонов и имеет огромную вселенную. А главного героя в то или иное время играли разные актеры. За существование проекта Доктором Кто успело побывать 15 артистов.
«Доктор Кто» любим во многих уголках мира. Однако первыми его фанатами стали британцы. Для них это культовая история и любимый персонаж.
О том, почему жители Великобритании полюбили Доктора кто, читайте в нашем материале.
Нетипичный герой научной фантастики
«Доктор Кто» появился в тот момент, когда BBC нуждалось в поднятии рейтингов. Авторы шоу сделали ставку на научную фантастику, которая в 60-е считалась прерогативой американцев. Британцы создали нетипичного героя для истории этого жанра. Вместо высоколобого ученого они представили энергичного, вечно куда-то спешащего и таинственного Доктора Кто. Это очень подкупило первых зрителей проекта.
Чисто британские манеры
Доктор Кто ведет себя и выглядит как типичный британец. Несмотря на то, что он постоянно вляпывается в разные ситуации, ему свойственны чисто британские манеры. Например, Доктор любит повязывать бабочку. Кроме того, он обожает чай. Этот напиток он готов пить даже в тех случаях, когда ему грозит смертельная опасность. Чай, как известно, давно является частью культуры Великобритании.
Машина времени
Один из самых узнаваемых атрибутов Доктора Кто — машина времени под названием T.A.R.D.I.S. Аббревиатура расшифровывается как «Time And Relative Dimension In Space». На русский язык это можно перевести как «время и относительное измерение в пространстве».
Внешне машина времени — это британская телефонная будка 60-х годов. Однако внутри нее скрыто огромное пространство. Живущие в 60-х англичане могли видеть массу таких «машин времени» на улицах. Сегодня вместо них там стоят узкие красные будки.
Постоянная реинкарнация
Сериал «Доктор Кто» много раз перезапускали, причем с разными актерами. За все время существования проекта британского путешественника по разным вселенным сыграли 15 артистов. Среди них были Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант и Мэтт Смит. Для британского лицедея сыграть Доктора Кто — огромная честь.
С каждым новым Доктором Кто у сериала появлялись новые поклонники из молодого поколения. По этой причине его любят несколько поколений британцев. Среди них далеко не одни подростки, но и представители старшего поколения, заставшие взлет проекта в 1963 году. Таким образом шоу «Доктор Кто» вполне можно считать культовым героем британского телевидения, слава которого сегодня распространяется на весь мир.
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