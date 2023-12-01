Почему «Доктор Кто» так популярен

Первые серии британского шоу «Доктор Кто» вышли в 1963 году. Сегодня это самый продолжительный научно-фантастический сериал в мире. Он насчитывает десятки сезонов и имеет огромную вселенную. А главного героя в то или иное время играли разные актеры. За существование проекта Доктором Кто успело побывать 15 артистов.

© Кадр из сериала «Доктор Кто», 2005 - настоящее время.

«Доктор Кто» любим во многих уголках мира. Однако первыми его фанатами стали британцы. Для них это культовая история и любимый персонаж.

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О том, почему жители Великобритании полюбили Доктора кто, читайте в нашем материале.

Нетипичный герой научной фантастики

«Доктор Кто» появился в тот момент, когда BBC нуждалось в поднятии рейтингов. Авторы шоу сделали ставку на научную фантастику, которая в 60-е считалась прерогативой американцев. Британцы создали нетипичного героя для истории этого жанра. Вместо высоколобого ученого они представили энергичного, вечно куда-то спешащего и таинственного Доктора Кто. Это очень подкупило первых зрителей проекта.

Чисто британские манеры

Доктор Кто ведет себя и выглядит как типичный британец. Несмотря на то, что он постоянно вляпывается в разные ситуации, ему свойственны чисто британские манеры. Например, Доктор любит повязывать бабочку. Кроме того, он обожает чай. Этот напиток он готов пить даже в тех случаях, когда ему грозит смертельная опасность. Чай, как известно, давно является частью культуры Великобритании.

Машина времени

Кады из сериала «Доктор Кто», 2005 - настоящее время.

Один из самых узнаваемых атрибутов Доктора Кто — машина времени под названием T.A.R.D.I.S. Аббревиатура расшифровывается как «Time And Relative Dimension In Space». На русский язык это можно перевести как «время и относительное измерение в пространстве».

Внешне машина времени — это британская телефонная будка 60-х годов. Однако внутри нее скрыто огромное пространство. Живущие в 60-х англичане могли видеть массу таких «машин времени» на улицах. Сегодня вместо них там стоят узкие красные будки.

Постоянная реинкарнация

Кадыр из сериала «Доктор Кто», 2005 - настоящее время.

Сериал «Доктор Кто» много раз перезапускали, причем с разными актерами. За все время существования проекта британского путешественника по разным вселенным сыграли 15 артистов. Среди них были Кристофер Экклстон, Дэвид Теннант и Мэтт Смит. Для британского лицедея сыграть Доктора Кто — огромная честь.

С каждым новым Доктором Кто у сериала появлялись новые поклонники из молодого поколения. По этой причине его любят несколько поколений британцев. Среди них далеко не одни подростки, но и представители старшего поколения, заставшие взлет проекта в 1963 году. Таким образом шоу «Доктор Кто» вполне можно считать культовым героем британского телевидения, слава которого сегодня распространяется на весь мир.