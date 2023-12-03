Уилл Смит рассказал о съемках второй части картины "Я – Легенда"

По словам звезды, он вновь сыграет доктора Роберта Невилла, а его коллегой по площадке станет Майкл Б. Джордан.

Вторая часть ленты расскажет о событиях, произошедших после финала первой. Стоит отметить, что сценарист фильма Акива Голдсман взял за основу ту концовку картины "Я – Легенда", которая была показана лишь на DVD. Согласно тому финалу, герой Уилла Смита остался жив и покинул зараженный город вместе с Анной и Итаном.