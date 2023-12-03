Уилл Смит рассказал о съемках второй части картины "Я – Легенда"
Популярный голливудский актер Уилл Смит подтвердил свое участие в продолжении знаменитого фантастического боевика про зомби-апокалипсис "Я – Легенда".
По словам звезды, он вновь сыграет доктора Роберта Невилла, а его коллегой по площадке станет Майкл Б. Джордан.
Вторая часть ленты расскажет о событиях, произошедших после финала первой. Стоит отметить, что сценарист фильма Акива Голдсман взял за основу ту концовку картины "Я – Легенда", которая была показана лишь на DVD. Согласно тому финалу, герой Уилла Смита остался жив и покинул зараженный город вместе с Анной и Итаном.
«Сиквел продолжит историю альтернативного финала первой части, в котором мой персонаж остался жив. Я не могу вам больше ничего сказать, но Майкл Б. Джордан в деле, и мы действительно снимем продолжение», – рассказал Уилл Смит.
Ранее "Рамблер" рассказывал, почему на самом деле Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре".