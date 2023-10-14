Выяснилось, почему на самом деле Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре"
Недавно выяснилось, что многолетний актерский союз Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит распался, причем вместе они не живут уже семь лет. Они расстались, но просто решили не рассказывать об этом публично.
Вместе с этит откровениями Джада решила рассказать и о том, почему на самом деле Уилл Смит на прошлой церемонии вручения "Оскар" сделал скандальную пощечину комику-ведущему Крису Року. Тогда все решили, что Уилл сделал это лишь из-за неудачной шутки Криса про алопецию Джады.
Актриса рассказала в интервью изданию People, что дело было не только в неуместном юморе. На самом деле задолго до "Оскара", Крис пытался проявлять интерес к Джаде:
«Каждое лето в СМИ появлялись сообщения о том, что мы с Уиллом разводимся. И вот однажды Крис подумал, что это правда, и позвонил мне со словами: "Я бы хотел пригласить тебя на свидание". Я спросила: "Что ты имеешь в виду?" А он такой: "Ну разве вы с Уиллом не разводитесь?" На что я ответила: "Нет, Крис, это всего лишь слухи". Он очень расстроился и долго извинялся», — вспоминает Джада.
Прии этом она вспомнила еще об одной обидной шутке Криса Рока в ее сторону. Так, в 2016 году все награды на "Оскаре" достались белым актерам, поэтому она поддержала движение #OscarSoWhite (Перевод: "Оскар" слишком белый) и отказалась приходить на церемонию.
Тогда Крис пошутил, что такой актрисе как Джада бойкотировать "Оскар" глупо
Поэтому, очевидно, что между Смитами и Крисом Роком были и другие нерешенные вопросы, кроме шутки про болезнь Джады.
Ранее мы писали о том, как Крис Рок справлялся с последствиями скандала на "Оскаре".