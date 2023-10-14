Выяснилось, почему на самом деле Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре"

«Каждое лето в СМИ появлялись сообщения о том, что мы с Уиллом разводимся. И вот однажды Крис подумал, что это правда, и позвонил мне со словами: "Я бы хотел пригласить тебя на свидание". Я спросила: "Что ты имеешь в виду?" А он такой: "Ну разве вы с Уиллом не разводитесь?" На что я ответила: "Нет, Крис, это всего лишь слухи". Он очень расстроился и долго извинялся», — вспоминает Джада.