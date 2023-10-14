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Выяснилось, почему на самом деле Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре"

Недавно выяснилось, что многолетний актерский союз Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит распался, причем вместе они не живут уже семь лет. Они расстались, но просто решили не рассказывать об этом публично.

Выяснилось, почему на самом деле Уилл Смит ударил Криса Рока на "Оскаре"
© globallookpress.com

Вместе с этит откровениями Джада решила рассказать и о том, почему на самом деле Уилл Смит на прошлой церемонии вручения "Оскар" сделал скандальную пощечину комику-ведущему Крису Року. Тогда все решили, что Уилл сделал это лишь из-за неудачной шутки Криса про алопецию Джады.

Актриса рассказала в интервью изданию People, что дело было не только в неуместном юморе. На самом деле задолго до "Оскара", Крис пытался проявлять интерес к Джаде:

«Каждое лето в СМИ появлялись сообщения о том, что мы с Уиллом разводимся. И вот однажды Крис подумал, что это правда, и позвонил мне со словами: "Я бы хотел пригласить тебя на свидание". Я спросила: "Что ты имеешь в виду?" А он такой: "Ну разве вы с Уиллом не разводитесь?" На что я ответила: "Нет, Крис, это всего лишь слухи". Он очень расстроился и долго извинялся», — вспоминает Джада.

Прии этом она вспомнила еще об одной обидной шутке Криса Рока в ее сторону. Так, в 2016 году все награды на "Оскаре" достались белым актерам, поэтому она поддержала движение #OscarSoWhite (Перевод: "Оскар" слишком белый) и отказалась приходить на церемонию.

Тогда Крис пошутил, что такой актрисе как Джада бойкотировать "Оскар" глупо

«Джада, бойкотирующая "Оскар", — это как если бы я бойкотировал трусики Рианны. Нас туда и не приглашали», — сказал тогда Крис Рок со сцены.

Поэтому, очевидно, что между Смитами и Крисом Роком были и другие нерешенные вопросы, кроме шутки про болезнь Джады.

Самые громкие скандалы с Уиллом Смитом

Ранее мы писали о том, как Крис Рок справлялся с последствиями скандала на "Оскаре".

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