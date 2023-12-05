5 советских сказок для тех, кто хочет вспомнить детство

Сколько бы нам ни было лет, порой очень хочется вновь почувствовать себя ребенком и погрузиться в атмосферу детства.

© Кадр из фильма "Золушка"

Один из самых простых способов сделать это – пересмотреть любимые советские фильмы для детей. А именно сказки, ведь они моментально телепортируют в мир чудес и волшебства, которых особенно не хватает в декабре в преддверии Нового года.

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Подробнее о советских сказках, которые стоит пересмотреть, читайте в материале "Рамблера".

"Обыкновенное чудо", 1979

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Сказка-притча Марка Захарова повествует историю медведя, которого однажды скучающий волшебник превратил в прекрасного мужчину. Колдун поставил ему условие: герой сможет вновь стать медведем, если его поцелует принцесса. Семь лет он ищет "ту самую" девушку и наконец встречает ее, но внезапно и сам влюбляется. Обернется ли история счастливым финалом для них обоих?

"Золушка", 1947

Советская экранизаций легендарной сказки Шарля Перро. В центре сюжета – милая и покорная Золушка, которая живет под гнетом мачехи и сводных сестер. День и ночь героиня занимается домашней работой и даже не помышляет о лучшей жизни – она лишь мечтает попасть на королевский бал. И внезапно судьба улыбается ей: на помощь Золушке приходит фея-крестная.

"Приключения Буратино", 1975

Шарманщик Папа Карло сотворил невозможное: он выстругал из полена настоящего мальчика и назвал его Буратино. Однако мальчик оказался хулиганом: он убегает из дома, попадает в передряги, заводит друзей и не только.

Сказка-мюзикл Леонида Нечаева "Приключения Буратино" помимо прочего славится своими классическими детскими хитами.

"После дождичка в четверг...", 1985

Кадр из фильма "После дождичка в четверг"

Как-то раз после дождичка в четверг у царя Авдея на свет появился сын. В этот же день другого мальчика родила ключница Варвара, а в капусте нашли новорожденного подкидыша. Всех троих мальчишек назвали Иванами. Авдей приказал растить их вместе, но ключница решила пойти против воли государя. В царскую люльку она положила своего Ивана, а других отдала разбойникам.

"Старик Хоттабыч", 1956

Картина Геннадия Казанского повествует историю 12-летнего Волька, который однажды находит в реке древний сосуд. Он вскрывает его и освобождает джинна Гассана Абдурахмана ибн Хоттаба.