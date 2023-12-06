Как смотреть Гарри Поттера: фильмы по порядку

Просмотр фильмов о Гарри Поттере давно стал зимней традицией для поклонников первоисточника. Однако некоторые картины выходили сильно после создания канона. Новым зрителям может быть сложно разобраться в хронологии фильмов о любимом герое.

О том, в каком порядке смотреть фильмы про Гарри Поттера, читайте в нашем материале.

Почему хронология фильмов о Гарри Поттере начинается не с «Философского камня»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Философский камень, 2001 год.»

Историю о волшебнике в круглых очках экранизируют с 2000-х. Последняя картина по событиям книг вышла в 2011 году под названием «Гарри Поттер и Дары смерти». Однако после нее свет увидели еще несколько проектов, повествующих о вселенной Джоан Роулинг. Они изменили порядок фильмов, расширив их хронологию.

События фильмов о Гарри Поттере, вышедших после 2011 года, так или иначе имеют связь с каноном. Кроме того, в них содержатся пояснения к некоторым моментам, которые оставили у зрителей вопросы даже после просмотра второй части «Даров Смерти». Те же «Фантастические твари» входят в хронологию картин, отвечая на давно имеющиеся у зрителей вопросы.

В каком порядке смотреть фильмы о Гарри Поттере

1. Фантастические твари и где они обитают (2016)

2. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда (2018)

3. Фантастические твари: Тайны Дамблдора (2022)

4. Гарри Поттер и Философский камень (2001)

5. Гарри Поттер и Тайная комната (2002)

6. Гарри Поттер и узник Азкабана (2004)

7. Гарри Поттер и Кубок огня (2005)

8. Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)

9. Гарри Поттер и Принц-полукровка (2009)

10. Гарри Поттер и Дары Смерти – часть 1 (2010)

11. Гарри Поттер и Дары Смерти – часть 2 (2011)

12. Гарри Поттер и Проклятое дитя (2016)

Гарри Поттер по порядку: два пути просмотра фильмов

Фанаты экранизаций романов Джоан Роулинг разделены на два лагеря. Одни считают, что знакомство с киновселенной мамы Ро нужно начинать с фильма «Гарри Поттер и Философский камень».

Представители второго лагеря считают, что первой картиной в списке и по порядку должна быть история из «Фантастических тварей». Ее действие разворачивается в далеком 1926 году, то есть до появления Волан-Де-Морта, главного антагониста книг из первых восьми картин о Гарри Поттере.

Новый порядок просмотра фильмов о Гарри Поттере

Джоан Роулинг как-то призналась, что изначально «Фантастические твари» задумывались как трилогия, которая, согласно принятому порядку фильмов, шла перед историей о философском камне. Однако материала в итоге создали на пять частей. Третья из списка тем временем получила противоречивые отзывы, что ставит под вопрос съемки продолжения.

В 2022 году Крис Коламбус, режиссер первых трех фильмов о Гарри Поттере, заявил, что готов поработать над «Проклятым дитя». По словам постановщика, исполнители главных ролей находятся в нужном для сюжета возрасте. Новая картина будет основана на одноименной пьесе о взрослой жизни волшебника в очках и его друзей. С ней появится новый порядок просмотра фильмов о Гарри Поттере, ведь эта история станет, согласно хронологии, последней в списке.

Позже появились слухи о том, что HBO Max работает над созданием сериала по вселенной Гарри Поттера. Но студия опровергла эту информацию. Также есть мнение, что в будущем покажут фильм или сериал о временах Мародеров, сериал о Мракоборцах, спин-офф о Гермионе Грейнджер или даже перезапустят серию, начиная с «Философского камня». А это значит, что список фильмов о Гарри Поттере, порядок просмотра и хронология уже вышедших проектов могут измениться.